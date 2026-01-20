Espana agencias

Vietnam se marca la meta de crecer un 10 % en los próximos cinco años en reunión clave

Bangkok, 20 ene (EFECOM).- El máximo dirigente de Vietnam, To Lam, ha destacado este martes la meta del país, una de las economías más dinámicas de Asia, de obtener un 10 % de crecimiento de su producto interior bruto (PIB) en el próximo quinquenio.

Durante una reunión clave del gobernante Partido Comunista, en un discurso ante los casi 1.600 delegados de la formación, Lam ha exhortado a alcanzar esa cifra en el periodo 2026-2030 y a "hacer realidad la visión de convertirse en un país desarrollado y con altos ingresos para 2045", según informa la prensa estatal vietnamita.

El Partido Comunista de Vietnam (PCV) celebra su 14º Congreso Nacional desde ayer y hasta el próximo 25 de enero en Hanói, en reuniones a puerta cerrada para elegir a los líderes del país unipartidista para el próximo quinquenio, con Lam posicionado para previsiblemente mantenerse a los mandos.

"Nuestra economía ha superado muchas dificultades y desafíos, ha mantenido la estabilidad macroeconómica y ha sostenido un crecimiento relativamente fuerte", ha indicado Lam, quien ha puesto el énfasis en el impulso de las alianzas empresariales público-privadas.

Según estimaciones del Gobierno vietnamita de este mes, el PIB del país se expandió un 8,02 % interanual en 2025. Mientras, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un incremento del 5,6 % para 2026, según una previsión de octubre, en medio de la incertidumbre geopolítica y comercial por las políticas de Washington.

Vietnam llegó a un acuerdo en julio de 2025 con EE. UU. por el que se fijaron en un 20 % los aranceles a la nación asiática, elevándose hasta el 40 % en el caso de los envíos que procedan originalmente de terceros países, en alusión a China.

Lam ha apuntado hoy que Vietnam debe establecer un "nuevo modelo de crecimiento" y poner en marcha de forma simultánea la "transformación digital, verde y energética", de forma que sean los "principales motores de crecimiento" del país.

Considerado una de las figuras más influyentes de Vietnam en décadas, el dirigente ocupa el cargo de secretario general del PCV -el que otorga mayor poder en el país- desde agosto de 2024 y aspira a mantener su posición y posiblemente ampliar su poder, haciéndose también con la presidencia, según analistas.

De suceder, Vietnam avanzaría hacia un modelo de poder similar al de China, con un mando más centralizado en Xi Jinping, también jefe de las Fuerzas Armadas. EFECOM

