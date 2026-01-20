Espana agencias

El Gobierno de Bolivia confirma la muerte de un connacional en el accidente de Adamuz

La Paz, 20 ene (EFECOM).- El Gobierno de Bolivia ha confirmado este martes el fallecimiento de un connacional en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y ha anunciado que las autoridades diplomáticas activaron los protocolos de asistencia consular para brindar apoyo a la familia de la víctima.

En un comunicado, la Cancillería de Bolivia ha informado "con profundo pesar" que el fallecido se trata de Víctor Luis Terán Mita, nacido en 1973.

Ha expresado "su más sentido pésame a la familia" del fallecido y "a todas las víctimas y heridos de este lamentable accidente, reiterando su solidaridad ante esta tragedia".

Asimismo, el Gobierno boliviano ha indicado que habilitó las líneas telefónicas 664606019 y 603812993 para consultas de residentes en España y en Europa o reportes de familiares afectados.

El Gobierno de Bolivia expresó este martes sus condolencias a su par de España por el accidente de trenes del domingo y envió su solidaridad a las familias de las personas fallecidas. EFECOM

