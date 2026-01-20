Arcano Partners dice que hay un enorme riesgo geopolítico y que el mercado va "a su aire"

Madrid, 20 ene (EFECOM).- Vivimos en un mundo de un enorme riesgo geopolítico y, sin embargo, el mercado va totalmente "a su aire", y esto es su "mayor preocupación", ha advertido este martes Ignacio de la Torre, economista jefe y socio de Arcano Partners, firma internacional de asesoramiento y gestión de activos alternativos.

En su intervención en la sexta edición del foro de inversión hotelera Spanish Host-In, organizado por Grupo Hotusa en la víspera de la inauguración de Fitur, el economista ha explicado que "estamos en niveles extremadamente elevados, hay muchísimos focos de riesgo geopolítico y mucho riesgo económico, sobre todo en Estados Unidos"

A su juicio, el hecho de que las bolsas estén tan caras es por mucho dinero minorista, que está comprado apalancadamente y que no tienen capacidad para calibrar los enormes riesgos políticos que hay y, por eso, en este contexto, la prudencia en una cartera es especialmente recomendable.

"Vamos a un mundo extremadamente peligroso a nivel geopolítico y de qué crisis de estas se manifiesten puede ser muy malo para el turismo o puede ser incluso positivo", ya que, por ejemplo, una crisis en Oriente Medio puede derivar todavía más turismo hacia España, ha apuntado.

En cuanto a España, De la Torre cree que la economía va a seguir comportándose de una forma muy razonable con poco riesgo y que el turismo va a seguir liderando un crecimiento del 5 al 6 %.

Por su parte, el presidente del Grupo Société Générale en España y Portugal, Donato González, ha señalado que los hoteles es un sector que claramente vive en una situación muy positiva, ha tenido unos años muy buenos y así seguirá en los próximos 18-24 meses.

"Vemos una demanda que sigue firme y los operadores están bastante tranquilos, ha cambiado la percepción del sector muchísimo en los últimos años porque cada vez los operadores son más grandes, tienen más hoteles, mejor conocimiento, mejores redes comerciales y mejores centros de compra", ha indicado.

En su opinión, la demanda es sana y está diversificada, se ha desestacionalizado muchísimo, lo que es muy bueno para los hoteleros, y esa combinación entre el segmento urbano y vacacional ha fortalecido mucho las cuentas de los operadores.

Ha dado mucha confianza al mercado financiero, tanto a los bancos como a los fondos alternativos, por eso hay muchos fondos de pensiones que invierten a largo plazo porque están muy cómodos en este tipo de activos, ha agregado.

A su juicio, en España, tenemos que estar orgullosos de que tengamos unos operadores muy buenos, que han logrado muy buenos resultados en los últimos años y las perspectivas para el futuro también son positivas.

Según el presidente de CBRE España y Latam, Adolfo Ramírez Escudero, España es el número uno como destino inversor y no lo ha sido siempre, aunque siempre mantiene una posición relativamente fuerte.

También Portugal sube al puesto tercero e Italia es segundo, con lo cual, el sur de Europa, el área mediterránea, los archipiélagos españoles, se configuran como los destinos más deseados para la inversión y para la financiación, porque la financiación también es una inversión.

Por lo tanto, ser representativo en Europa en hoteles, siendo Europa algo que va a tener más peso en las carteras como se prevé, es "un buen sitio para estar porque captaremos una parte adicional de inversión", ha añadido.

España tiene tanto el segmento urbano como el vacacional, lo que es muy bueno porque otros mercados como el Reino Unido, "están muy cerrados hacia el urbano, que ha sufrido mucho y ha tardado en recuperarse". EFECOM