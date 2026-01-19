Espana agencias

Singular Bank entra en beneficios en 2025 por primera vez en su historia

Guardar

Madrid, 19 ene (EFECOM).- Singular Bank entró en beneficios en 2025 por primera vez en su historia y ganó 1,67 millones de euros, frente a los 7,13 millones de euros que perdió en 2024, gracias a que asegura que ha consolidado su posición como la banca privada independiente líder en España.

Como muestra de ello, los activos gestionados de clientes llegaron a 17.396 millones de euros a cierre de 2025, un 18 % más que un año antes, y por encima de los objetivos que se fijaron sus propietarios, el fondo de capital riesgo estadounidense Warburg Pincus y el ex consejero delegado del Banco Santander Javier Marín, en 2020, han explicado en un comunicado.

Singular Bank, que se creó en enero de ese año sobre la base de Self Bank, en su día propiedad de Société Générale, triplicó prácticamente su beneficio operativo en 2025, que se situó en 12,27 millones de euros frente a los 4,55 millones de 2024.

El banco destaca en la nota que, en un entorno de progresiva normalización de los tipos de interés y elevada exigencia competitiva y de mercado, ha reforzado en 2025 su capacidad de generación de ingresos situándose en la mejor posición para alcanzar en próximos ejercicios "crecimientos exponenciales".

El margen bruto creció un 22 %, hasta 78,3 millones, impulsado principalmente por el fuerte crecimiento de las comisiones netas, que aumentaron un 31 %; y por un margen de intereses que lo hizo un 7 %, sostenido gracias a la dinamización del crédito a clientes, cuya cartera aumentó un 19 %.

A cierre de 2025, la ratio de solvencia era del 17,52 %.

De cara a los próximos ejercicios, Singular Bank prevé un escenario en su plan estratégico de mejora progresiva de la rentabilidad y crecimiento exponencial y sostenido en el tiempo del resultado neto. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Guía de apoyo al docente, figura clave para detectar y cuidar la salud mental del alumnado

Infobae

Montero expresa su consternación por la muerte del joven maquinista de Sevilla en Gelida

Infobae

Paneque y Parlón piden comparecer en el Parlament por el accidente de tren en Gelida

Infobae

Un biomarcador mejora la detección del riesgo de sufrir preeclampsia durante el embarazo

Infobae

Huelva suma hasta ahora 20 víctimas mortales confirmadas en el accidente de Adamuz

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Rodalies, en directo: Adif vuelve a limitar a 160 km/h la velocidad en un tramo de la línea Madrid-Barcelona

Los cinco primeros vagones del Iryo accidentado en Adamuz y los dos trenes anteriores tienen marcas del trozo de vía roto

Adif vuelve a limitar la velocidad a 160 km/h en un tramo de la línea de tren Madrid-Barcelona una hora después de levantar la restricción

Cristina Pastor Recover, la jueza que estrena su plaza fija asumiendo la investigación del descarrilamiento de los dos trenes en Adamuz

Un hijo desheredado por su padre por falta de relación consigue recibir la legítima: no se pudo demostrar que la distancia entre ambos fuese su culpa

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 21 enero

Juanma Lorente, abogado: “El permiso de cuatro días por fuerza mayor que tienes en el trabajo se puede disfrutar por horas”

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 21 enero

El Supremo reconoce como fija a una profesora tras más de una década de contratos temporales con la Administración Pública

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco