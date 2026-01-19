Singular Bank entra en beneficios en 2025 por primera vez en su historia

Madrid, 19 ene (EFECOM).- Singular Bank entró en beneficios en 2025 por primera vez en su historia y ganó 1,67 millones de euros, frente a los 7,13 millones de euros que perdió en 2024, gracias a que asegura que ha consolidado su posición como la banca privada independiente líder en España.

Como muestra de ello, los activos gestionados de clientes llegaron a 17.396 millones de euros a cierre de 2025, un 18 % más que un año antes, y por encima de los objetivos que se fijaron sus propietarios, el fondo de capital riesgo estadounidense Warburg Pincus y el ex consejero delegado del Banco Santander Javier Marín, en 2020, han explicado en un comunicado.

Singular Bank, que se creó en enero de ese año sobre la base de Self Bank, en su día propiedad de Société Générale, triplicó prácticamente su beneficio operativo en 2025, que se situó en 12,27 millones de euros frente a los 4,55 millones de 2024.

El banco destaca en la nota que, en un entorno de progresiva normalización de los tipos de interés y elevada exigencia competitiva y de mercado, ha reforzado en 2025 su capacidad de generación de ingresos situándose en la mejor posición para alcanzar en próximos ejercicios "crecimientos exponenciales".

El margen bruto creció un 22 %, hasta 78,3 millones, impulsado principalmente por el fuerte crecimiento de las comisiones netas, que aumentaron un 31 %; y por un margen de intereses que lo hizo un 7 %, sostenido gracias a la dinamización del crédito a clientes, cuya cartera aumentó un 19 %.

A cierre de 2025, la ratio de solvencia era del 17,52 %.

De cara a los próximos ejercicios, Singular Bank prevé un escenario en su plan estratégico de mejora progresiva de la rentabilidad y crecimiento exponencial y sostenido en el tiempo del resultado neto. EFECOM