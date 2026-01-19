Espana agencias

El volumen de operaciones con Bizum creció un 53 % en 2025 y se situó en 67.751 millones

Guardar

Madrid, 19 ene (EFECOM).- Bizum, la solución de pagos inmediatos a través del teléfono móvil de la banca española, registró 1.237 millones de operaciones el año pasado, un 13,2 % más que en 2024, con un volumen asociado de 67.751 millones de euros, un 53,3 % más.

Según los datos publicados este lunes por Bizum, la media de operaciones al día en 2025 fue de 3,4 millones (39 por segundo) y los usuarios se situaron en 30,6 millones.

Diciembre, mes en que se celebran cenas de amigos y empresas y se compran regalos, fue el mes con mayor actividad, con más de 122 millones de operaciones, casi 4 millones diarias (unas 4 por segundo).

Además, Bizum batió el 28 de noviembre, con motivo del Black Friday, su récord de operaciones en un día, al alcanzar los 5,3 millones, con una media de 61 por segundo.

En 2025, destacó el crecimiento de las operaciones en comercio electrónico con Bizum, que aumentaron un 82,1 % interanual hasta los 105,6 millones (una media de 289.000 compras diarias), con un volumen asociado de 5.400 millones de euros.

También se batió el récord de compras en un solo día, con 670.000 el viernes 29 de noviembre, un 68 % más que en el mismo día de 2024 y una media de más de 7 compras al segundo.

A lo largo de 2025, 28.600 nuevos comercios y plataformas se han ido incorporando a Bizum, que es ya el segundo medio de pago en comercio electrónico en España, con una cuota que comercios y bancos sitúan entre el 20 % y el 30 %.

En 2026, Bizum prevé alcanzar los 32,5 millones de usuarios y superar los 1.400 millones de operaciones, así como duplicar el número de compras a distancia respecto a 2025.

Desde abril de 2025, los usuarios de Bizum pueden interoperar con las soluciones de pagos por móvil italiana (Bancomat Pay) y portuguesa (MB WAY), pertenecientes a la iniciativa European Payments Alliance (EuroPA).

El número de operaciones entre España y Andorra (ambos países con la solución Bizum) con Italia y Portugal superó las 69.400, con un valor asociado de más de 5,7 millones de euros.

Un 90 % de estas transacciones tuvieron Bizum como origen o destino de los fondos.

El director general de Bizum, Ángel Nigorra, ha señalado que los bancos adheridos a Bizum están ultimando sus preparativos para el lanzamiento del pago presencial con la solución.

Así, a mediados de 2026 está previsto que los usuarios de Bizum puedan realizar pagos presenciales en comercios a través de tecnología NFC, bien directamente desde la aplicación de su banco o bien a través de la cartera digital Bizum Pay, que también permitirá incluir otros medios de pago, como las tarjetas bancarias.

Además, Bizum ha informado de que en 2026 continuará promoviendo los pagos transfronterizos entre España, Andorra, Italia y Portugal, interconexión a la que se irán uniendo paulatinamente otros mercados con el objetivo de conectar a más de 385 millones de personas en Europa.

Los usuarios podrán realizar pagos transfronterizos instantáneos utilizando sus soluciones preferidas y se podrá consolidar una plataforma de pagos paneuropea soberana. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El grupo ferroviario de Italia, principal propietario de Iryo, ofrece su apoyo a España

Infobae

Detienen en Málaga a una madre cuyo bebé de 4 meses dio positivo en cannabis

Infobae

La previsión de lluvia amenaza con dificultar los trabajos de rescate en Adamuz (Córdoba)

Infobae

Llega a España una nueva borrasca de alto impacto, Ingrid, con oleaje, lluvia y nevadas

Infobae

El comercio mundial se frenará en 2026 por impacto de aranceles, según Crédito y Caución

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hijo desheredado por su

Un hijo desheredado por su padre por falta de relación consigue recibir la legítima: no se pudo demostrar que la distancia entre ambos fuese su culpa

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Rodalies, en directo: Adif mantiene suspendida la circulación en toda Cataluña

El sindicato de maquinistas Semaf convoca una huelga general tras los accidentes en Adamuz y Gelida

España participa en la misión militar “más visible” de la OTAN en 2026: 10.000 militares de 11 países distintos forman ‘Steadfast Dart 26’

Adif elimina el límite de velocidad en un tramo de la línea de tren Madrid-Barcelona tras reducir a 160 km/h por la presencia de baches en las vías

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 21 enero

El Supremo reconoce como fija a una profesora tras más de una década de contratos temporales con la Administración Pública

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 21 de enero

Precio del aceite de oliva en España este miércoles 21 de enero

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 21 de enero

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco