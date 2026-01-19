El volumen de operaciones con Bizum creció un 53 % en 2025 y se situó en 67.751 millones

Madrid, 19 ene (EFECOM).- Bizum, la solución de pagos inmediatos a través del teléfono móvil de la banca española, registró 1.237 millones de operaciones el año pasado, un 13,2 % más que en 2024, con un volumen asociado de 67.751 millones de euros, un 53,3 % más.

Según los datos publicados este lunes por Bizum, la media de operaciones al día en 2025 fue de 3,4 millones (39 por segundo) y los usuarios se situaron en 30,6 millones.

Diciembre, mes en que se celebran cenas de amigos y empresas y se compran regalos, fue el mes con mayor actividad, con más de 122 millones de operaciones, casi 4 millones diarias (unas 4 por segundo).

Además, Bizum batió el 28 de noviembre, con motivo del Black Friday, su récord de operaciones en un día, al alcanzar los 5,3 millones, con una media de 61 por segundo.

En 2025, destacó el crecimiento de las operaciones en comercio electrónico con Bizum, que aumentaron un 82,1 % interanual hasta los 105,6 millones (una media de 289.000 compras diarias), con un volumen asociado de 5.400 millones de euros.

También se batió el récord de compras en un solo día, con 670.000 el viernes 29 de noviembre, un 68 % más que en el mismo día de 2024 y una media de más de 7 compras al segundo.

A lo largo de 2025, 28.600 nuevos comercios y plataformas se han ido incorporando a Bizum, que es ya el segundo medio de pago en comercio electrónico en España, con una cuota que comercios y bancos sitúan entre el 20 % y el 30 %.

En 2026, Bizum prevé alcanzar los 32,5 millones de usuarios y superar los 1.400 millones de operaciones, así como duplicar el número de compras a distancia respecto a 2025.

Desde abril de 2025, los usuarios de Bizum pueden interoperar con las soluciones de pagos por móvil italiana (Bancomat Pay) y portuguesa (MB WAY), pertenecientes a la iniciativa European Payments Alliance (EuroPA).

El número de operaciones entre España y Andorra (ambos países con la solución Bizum) con Italia y Portugal superó las 69.400, con un valor asociado de más de 5,7 millones de euros.

Un 90 % de estas transacciones tuvieron Bizum como origen o destino de los fondos.

El director general de Bizum, Ángel Nigorra, ha señalado que los bancos adheridos a Bizum están ultimando sus preparativos para el lanzamiento del pago presencial con la solución.

Así, a mediados de 2026 está previsto que los usuarios de Bizum puedan realizar pagos presenciales en comercios a través de tecnología NFC, bien directamente desde la aplicación de su banco o bien a través de la cartera digital Bizum Pay, que también permitirá incluir otros medios de pago, como las tarjetas bancarias.

Además, Bizum ha informado de que en 2026 continuará promoviendo los pagos transfronterizos entre España, Andorra, Italia y Portugal, interconexión a la que se irán uniendo paulatinamente otros mercados con el objetivo de conectar a más de 385 millones de personas en Europa.

Los usuarios podrán realizar pagos transfronterizos instantáneos utilizando sus soluciones preferidas y se podrá consolidar una plataforma de pagos paneuropea soberana. EFECOM