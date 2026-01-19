Espana agencias

Aplazadas todas las reuniones de Sánchez con los grupos parlamentarios para el envío de tropas a Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aplazado todas las reuniones que tenía previstas para esta semana con los portavoces de los grupos parlamentarios para informarles sobre un posible envío de tropas de paz a Ucrania, debido al accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).

Sánchez ya había cancelado la primera reunión de esa ronda de contactos, la prevista con el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo a las 18 horas de este lunes.

Asimismo, fuentes de Moncloa han informado de que quedan aplazadas el resto de encuentros que estaban previstos a lo largo de esta semana.

En concreto el jefe del Ejecutivo iba a recibir este martes 20 de enero en el Complejo Presidencial a la portavoz de Sumar, Verónica Barbero y a continuación al portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

El jueves 22 se iba a reunir con la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurúa y posteriormente con la del PNV, Maribel Vaquero. Vox había quedado excluido por el Gobierno mientras que Junts, rechazó reunirse con Sánchez.

El objetivo era informarles sobre un hipotético envío de tropas de paz a Ucrania, una vez que se alcanzase un acuerdo de paz con Rusia. El presidente también pretendía escuchar a los grupos parlamentarios, que en algunos casos han mostrado discrepancias con esta decisión.

