La exmujer de Koldo García declarará el martes como investigada ante la Audiencia Nacional

Madrid, 18 ene (EFE).- Patricia Úriz, exmujer del exasesor ministerial Koldo García, debe acudir el próximo martes a declarar como investigada ante el juez Ismael Moreno, encargado de investigar la presunta trama corrupta del caso Koldo en la Audiencia Nacional y también pagos en efectivo por parte del PSOE.

Úriz fue citada tras la petición hecha al magistrado por parte de la Fiscalía, a raíz de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) del pasado mes de octubre, que recogía desembolsos del exministro José Luis Ábalos procedentes de ingresos no declarados y que también señalaba que el exasesor y su entonces mujer actuaban como custodios y gestores de sus fondos.

El informe de la UCO aludía asimismo a pagos en efectivo por parte del PSOE que en algunos casos no contarían con respaldo documental, lo que llevó a que el Tribunal Supremo citase como testigos al exgerente y una trabajadora y posteriormente, llevó al juez de la Audiencia Nacional a abrir una pieza separada, actualmente de carácter secreto.

Como su ahora exmarido, Úriz trabajaba en el Ministerio de Transportes cuando la cartera pertenecía al exdirigente socialista José Luis Ábalos y está investigada desde el inicio del caso, porque se consideraba que podría haberse beneficiado de la trama y que habría participado en la operativa desplegada para ocultar el origen ilícito de los fondos obtenidos por el exasesor.

Así lo recordaba el fiscal en el escrito en el que el pasado 23 de diciembre pidió al juez que citase a Úriz, donde también señalaba que el informe de la UCO describía conductas por parte de esta investigada "compatibles con el delito de blanqueo de capitales", que no se habían puesto de manifiesto en el procedimiento.

En el mencionado informe de la UCO se aludía por ejemplo a las conversaciones mantenidas por el entonces matrimonio sobre dinero en metálico, en las que se referían a los billetes como chistorras (500 euros), soles (200 euros) y lechugas (100), lo que los investigadores consideraron muestra de una "contabilidad A y B vinculada a los gastos de Ábalos".

También figuran numerosos mensajes intercambiados entre ambos sobre gastos de Ábalos que debían abonar -desde un regalo a su hija hasta regalos a sus parejas- y se alude a un pago de 10.000 euros -20 'chistorras'- del presunto corruptor, Víctor de Aldama, en septiembre de septiembre de 2019.

Por otra parte, Uriz se encargaba en ocasiones de enviar al PSOE algunas de las liquidaciones de los gastos efectuados por el equipo el equipo de la Secretaría de Organización cuando Ábalos estaba al frente, según declaró ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente una trabajadora del PSOE que compareció en calidad de testigo.

Patricia Úriz es también la mujer que acudió con la cara tapada y ocultándose al ser citada a la comisión de investigación del Senado.

El juez recalcó ya el pasado mes de junio que en la causa hay indicios de que Uriz pudo participar en "maniobras para ocultar el origen ilícito" de las ganancias obtenida por su expareja y por ello, de que podría haber cometido un posible delito de blanqueo de capitales, una aseveración que hizo cuando rechazó archivar la investigación en su contra.

El juez Moreno investiga tanto una rama del caso Koldo como los gastos en efectivo del PSOE, que se analizan en una pieza secreta ante la sospecha de que los investigados en esta trama de corrupción pudieran valerse del partido para blanquear fondos de procedencia ilícita.

La causa del caso Koldo en la Audiencia Nacional discurre en paralelo a la del Tribunal Supremo contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos y por la que este diputado está en prisión preventiva, al igual que su exasesor, desde el pasado 27 de noviembre. EFE