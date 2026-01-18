La 'comisión Koldo' del Senado interroga mañana a la presidenta de la SEPI tras la detención de su predecesor

La comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado interrogará este lunes a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), María Belén Gualda, que comparecerá un mes después de la detención de su precedesor en el cargo Vicente Fernández, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional por presunto fraude en la contratación pública.

Gualda, que acudirá a propuesta del PP, se someterá a las preguntas de los senadores a partir de las 11.00 horas en la sala Clara Campoamor, escenario habitual de la comisión, según consta en el orden del día, consultado por Europa Press.

Los 'populares' decidieron citar a la presidenta de la SEPI después de la detención el pasado mes de diciembre de 2025 del expresidente del organismo, Vicente Fernández, en la mencionada operación de la Audiencia Nacional.

Además de Fernández, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también arrestó a la exmilitante socialista Leire Díez y al empresario Antxon Alonso, supuesto socio del exdirigente socialista Santos Cerdán en la empresa Servinabar.

En el marco de aquel operativo, agentes del Instituto Armado acudieron a las sedes de Correos y de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar documentación relacionada con el caso.

RESCATE DE PLUS ULTRA

En paralelo, también en diciembre, la Policía Nacional detuvo al presidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y al CEO de la empresa, Roberto Roselli, y registró la sede de la compañía en una operación sobre presunto blanqueo de capitales dirigida por el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid.

En concreto, el juzgado investiga una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta al "uso indebido" de los 53 millones de euros que el Gobierno, a través de la SEPI, concedió a la aerolínea durante la pandemia, en forma de rescate.

Según Anticorrupción, parte de este dinero se podría haber destinado al presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.

La semana pasada, el PP aprobó la creación de una comisión de investigación en la Cámara Alta sobre presuntas irregularidades en la SEPI, a la que los 'populares' ya han confirmado que citarán a la vicepresidenta primera y responsable política de la institución, María Jesús Montero.

Montero, que compareció en un Pleno extraordinario del Senado para dar explicaciones tras la detención de Vicente Fernández, negó "ilegalidades" en el seno del organismo y defendió que la UCO investiga a Fernández por presuntos delitos cometidos tras su periodo como presidente de la institución.