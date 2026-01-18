Espana agencias

La 'comisión Koldo' del Senado interroga mañana a la presidenta de la SEPI tras la detención de su predecesor

Guardar

La comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado interrogará este lunes a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), María Belén Gualda, que comparecerá un mes después de la detención de su precedesor en el cargo Vicente Fernández, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional por presunto fraude en la contratación pública.

Gualda, que acudirá a propuesta del PP, se someterá a las preguntas de los senadores a partir de las 11.00 horas en la sala Clara Campoamor, escenario habitual de la comisión, según consta en el orden del día, consultado por Europa Press.

Los 'populares' decidieron citar a la presidenta de la SEPI después de la detención el pasado mes de diciembre de 2025 del expresidente del organismo, Vicente Fernández, en la mencionada operación de la Audiencia Nacional.

Además de Fernández, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también arrestó a la exmilitante socialista Leire Díez y al empresario Antxon Alonso, supuesto socio del exdirigente socialista Santos Cerdán en la empresa Servinabar.

En el marco de aquel operativo, agentes del Instituto Armado acudieron a las sedes de Correos y de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar documentación relacionada con el caso.

RESCATE DE PLUS ULTRA

En paralelo, también en diciembre, la Policía Nacional detuvo al presidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y al CEO de la empresa, Roberto Roselli, y registró la sede de la compañía en una operación sobre presunto blanqueo de capitales dirigida por el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid.

En concreto, el juzgado investiga una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta al "uso indebido" de los 53 millones de euros que el Gobierno, a través de la SEPI, concedió a la aerolínea durante la pandemia, en forma de rescate.

Según Anticorrupción, parte de este dinero se podría haber destinado al presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.

La semana pasada, el PP aprobó la creación de una comisión de investigación en la Cámara Alta sobre presuntas irregularidades en la SEPI, a la que los 'populares' ya han confirmado que citarán a la vicepresidenta primera y responsable política de la institución, María Jesús Montero.

Montero, que compareció en un Pleno extraordinario del Senado para dar explicaciones tras la detención de Vicente Fernández, negó "ilegalidades" en el seno del organismo y defendió que la UCO investiga a Fernández por presuntos delitos cometidos tras su periodo como presidente de la institución.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Mapfre comercializará sus seguros en los hipermercados de Carrefour

Infobae

Buscan a una mujer de 49 años desaparecida en Cangas del Narcea (Asturias)

Infobae

Sumar llevará al Congreso el debate de la prórroga automática de los contratos de alquiler

Infobae

El Banco de España contará con un centro físico para la educación financiera

Infobae

Budimir llega a los 80 goles con Osasuna

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil busca a

La Guardia Civil busca a una mujer de 49 años desaparecida en Cangas del Narcea, Asturias, tras localizarse su vehículo solo en una carretera

Herido grave un hombre de 33 años tras ser agredido con un arma blanca en San Blas, Madrid

Felipe VI aumenta su corte: crea seis marquesados y rehabilita otros nueve títulos, aunque solo el 33% de los 2.216 nobles que hay pagan su cuota

Salvador Illa se encuentra “en buen estado” tras ser atendido al sufrir una afección muscular después de salir a correr

Estos son los coches más robados de España en 2025: los modelos más comunes siguen siendo los favoritos

ECONOMÍA

España no encuentra conductores de

España no encuentra conductores de camión y ahora los busca en Turquía: la asociación andaluza firma un convenio con ese país

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Groenlandia, Irán, Venezuela: cómo se trasladan las tensiones geopolíticas al precio de la gasolina en España

DEPORTES

Ilia Topuria anuncia la fecha

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas