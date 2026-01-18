Espana agencias

Fin al sueño de Guiomar Maristany; derrota ante Polina Kudermetova

Redacción deportes, 18 ene (EFE).- El sueño de la española Guiomar Maristany, que sorprendentemente accedió al cuadro principal del Abierto de Australia, terminó en la primera ronda, superada por la uzbeka Polina Kudermetova que tiró de experiencia para superar a su rival por 6-2 y 6-3.

Maristany disputó por primera vez, a sus 26 años, un partido de un Grand Slam. Atravesó meritoriamente la ronda de clasificación, y alcanzó su meta. HAce unos días, la opción de estar esta semana en el Melbourne Park era una utopía para la barcelonesa ubicada en el puesto 184 del ránking femenino.

Tuvo que superar cuatro puntos de partido contra Tatiana Prozorova. Y lo consiguió. Añadió este triunfo al obtenido contra Mayar Sherif en su primer partido y en la última ronda de la previa ganó a Elvina Kalieva.

Ha atravesado un largo trayecto Guiomar Maristany para verse en un escenario como el de este domingo y una situación atípica para lo que acostumbra a lo largo de la temporada. Sin embargo, disfrutó de la experiencia la española que mantuvo el tipo los primeros juegos. Acusó excesivamente la tensión en los puntos clave. Su rival tiró de experiencia y ganó después de ochenta minutos.

No fue fácil de gestionar el debut en un Grand Slam para Guiomar Maristany que ha disfrutado de una semana inigualable después de una década en el tenis profesional sin la repercusión que ha disfrutado en Melbourne.

La española intentó resistir en los primeros juegos de cada set pero no lo suficiente como para cuestionar el triunfo de la uzbeka, que en segunda ronda jugará contra la vencedora del partido entre la danesa Clara Tauson y la húngara Dalma Galfi. EFE

