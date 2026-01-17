Moi entra por Moncayola en el once de Osasuna; Almada recupera efectivos

Pamplona, 17 ene (EFE).- Osasuna recibe al Oviedo con la novedad de Moi Gómez en el once inicial rojillo con el que Alessio Lisci da continuidad a lo visto en las últimas fechas de campeonato, mientras Guillermo Alcmada recupera a cuatro jugadores que incluye en el once inicial.

El técnico italiano no cambia las fichas y apuesta por los titulares habituales para intentar llevarse los tres puntos en una tarde muy señalada, tras la derrota ante el Girona y la eliminación copera ante la Real. Moncayola, baja por acumulación, deja su posición a Moi Gómez.

Por su parte, Guillermo Almada recupera a varios jugadores para la causa, como son los casos de Lucas Ahujado, Nacho Vidal, Dani Calvo, David Costas, siendo tres de ellos titulares.

Osasuna: Sergio Herrera: Rosier, Catena, Herrando, Javi Galán, Moi Gómez, Torró, Aimar; Rubén García,Budimir, Víctor Muñoz.

Oviedo: Aarón Escandell; Lucas Ahijado, David Costas, Dani Calvo, Rahim; Colombatto, Kwasi Sibo, Alberto Reina, Hassan, Chaira y Fede Viñas.EFE

le/ja/apa