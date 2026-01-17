Buxadé señala que Vox aboga por un proyecto de "prosperidad, libertad y seguridad"

El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha analizado este sábado en Zaragoza, a la orilla del Ebro, las políticas medioambientales que afectan a Aragón, acompañado por el cabeza de lista de su formación por la provincia de Zaragoza a las elecciones del 8 de febrero, Santiago Morón, y Buxadé ha llamado a los aragoneses a apoyar a la formación el próximo 8 de febrero, defendiendo un proyecto basado en "sentido común" y resumido en "prosperidad, libertad y seguridad".

Para Buxadé, "prosperidad, libertad y seguridad no son palabras vacías ni conceptos para colocar en un eslabón político", sino "las condiciones para una vida buena" para trabajadores, autónomos y pequeños y medianos empresarios, para los aragoneses y todos los españoles.

El dirigente de Vox ha responsabilizado al bipartidismo de las políticas que han perjudicado "gravemente" a Aragón y a España, asegurando que "durante más de 40 años el Partido Popular y el Partido Socialista ha hecho políticas contra los intereses y las necesidades de los aragoneses y de los españoles". Como primer ejemplo, Buxadé ha apuntado a los acuerdos comerciales internacionales, en especial el acuerdo Unión Europea-Mercosur, impulsado por la Comisión de Úrsula von der Leyen.

En este sentido, Buxadé ha denunciado que "son sólo varios ejemplos de acuerdos comerciales firmados en los últimos años que han devastado al sector primario europeo, que ya están perjudicando a agricultores y ganaderos", y ha criticado al Partido Popular por haber negociado Mercosur durante 26 años para ahora "cerrarlo a prisas para salvar a la industria alemana".

Asimismo, ha explicado que este acuerdo supone "el golpe definitivo al campo aragonés, al campo español en general, al campo europeo", afectando a sectores como el vacuno o la miel, que generan riqueza y empleo en Aragón.

El eurodiputado también ha denunciado las consecuencias de la llamada restauración de la naturaleza en la ribera del Ebro, afirmando que "llevan aplicando la ley de restauración de la naturaleza 20 años antes de aprobarla", lo que ha provocado que "cada vez que hay una crecida del Ebro" se produzcan "pérdidas devastadoras a los agricultores de Aragón".

Por último, se ha referido a la financiación autonómica y el modelo energético como otros dos ámbitos donde PP y PSOE han actuado contra el interés general, recordando que Vox fue "la única organización política" que intentó ordenar el despliegue de parques eólicos y fotovoltaicos en su etapa de Gobierno en Aragón.