Espana agencias

Xi se reúne con Carney en la primera visita a China de un 'premier' canadiense desde 2017

Guardar

Shanghái (China), 16 ene (EFECOM).- El presidente chino, Xi Jinping, se reunió hoy en Pekín con el primer ministro candiense, Mark Carney, en la primera visita de un mandatario del país norteamericano en casi una década, marcada por el intento de reconducir unos lazos deteriorados los últimos años por tensiones comerciales y políticas.

La agencia oficial de noticias china Xinhua informó del comienzo del encuentro hacia las 11:00 hora local (03:00 GMT), y se espera que en las próximas horas divulgue más detalles al respecto.

Tras ello, la agenda oficial divulgada por el Gobierno canadiense indica que Xi y Carney comerán juntos en un almuerzo oficial.

Ya por la tarde, el primer ministro canadiense se citará con los medios y, posteriormente, asistirá a una cena de gala organizada por el Consejo Empresarial Canadá-China, durante la cual dará un discurso.

Este jueves, Carney se había entrevistado con su homólogo local, Li Qiang, un encuentro en el que se trató la cooperación comercial o energética y tras el cual se firmaron varios acuerdos relativos a áreas como comercio y aduanas.

El jefe del Partido Liberal canadiense, según la televisión estatal china, señaló el interés de su país en fortalecer la colaboración en cadenas de suministro y en sectores estratégicos, reiterando asimismo su apoyo al multilateralismo y al sistema de comercio internacional.

Por su parte, Li llamó a ampliar los lazos en áreas como la energía limpia, la agricultura moderna, las tecnologías digitales y el sector aeroespacial.

En paralelo, el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, se reunió con su homóloga canadiense, Anita Anand, y destacó la necesidad de despejar "interferencias" y reforzar la confianza mutua para favorecer un desarrollo "estable, sólido y sano" de las relaciones bilaterales.

La visita de Carney, la primera de un primer ministro canadiense a China desde la que llevó a cabo su predecesor, Justin Trudeau, en 2017, se produce tras años de fricciones derivadas de disputas comerciales y de seguridad, y en un momento en que Ottawa busca diversificar sus relaciones económicas en un escenario internacional marcado por crecientes tensiones comerciales.

Los vínculos entre China y Canadá comenzaron a tensarse a partir de 2018, cuando Ottawa arrestó a Meng Wanzhou, directiva de Huawei, a petición de Estados Unidos, a lo que Pekín respondió con la detención de los canadienses Michael Kovrig y Michael Spavor y la aplicación de sanciones comerciales.

La situación mejoró parcialmente en 2021 con la liberación de Meng, Kovrig y Spavor, pero en 2023 volvió a empeorar cuando la inteligencia canadiense denunció injerencias de Pekín en sus elecciones generales y expulsó a un diplomático chino. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La producción de Petrobras aumenta 11 % y alcanza récord en 2025

Infobae

Lula y Mulino abogan por preservar la paz y la estabilidad en Latinoamérica y el Caribe

Infobae

El grupo colombiano Corona vende su participación en las empresas locales de Falabella

Infobae

Hoy será noticia. Viernes, 16 de enero

Infobae

Saúl del Cerro: “Hemos competido bien, pero nos ha faltado acierto”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP prepara una ofensiva

El PP prepara una ofensiva en el Senado y Europa para deslucir la gestión de España en Venezuela

Sanidad vende un ‘velero de la droga’ de 20 metros de eslora por solo 220 euros y un yate de un narco inglés por 3.300 euros

La ‘guerra’ por un marquesado: el empresario mexicano que le acaba de quitar el título a una noble que no pudo demostrar en el juzgado cómo lo ostentó durante 30 años

Vox aparta a Ortega Smith de su último alto cargo nacional en el Congreso

Julio Iglesias ficha al abogado que defendió a Cristiano Ronaldo, Cristina Cifuentes o Víctor de Aldama

ECONOMÍA

España se convierte en uno

España se convierte en uno de los países más “atractivos” del mundo para los fondos de inversión: “Es un paraíso para invertir”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 15 enero

“La UE va a desaparecer”: Margarita Robles advierte de la necesidad de invertir en defensa para garantizar la continuidad del bloque

“Una maravillosa oportunidad en Madrid”: el piso de 17 metros cuadrados por 700 euros al mes que busca inquilino en el barrio de Malasaña

DEPORTES

Cuartos de final de la

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula