El petróleo de Texas sube un 0,42 % tras una semana de tensiones entre EEUU e Irán

Nueva York, 16 ene (EFECOM).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), de referencia en Estados Unidos, subió este viernes un 0,42 %, hasta 59,44 dólares el barril, poniendo fin a una semana marcada por las tensiones entre Washington y Teherán.

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en febrero sumaron 0,25 dólares respecto al día anterior.

El Texas ha subido esta semana un 1 % impulsado por las tensiones geopolíticas en Irán, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, no descartara un ataque militar en la nación persa ante las protestas antigubernamentales que se han saldado con la vida de más de 3.000 personas, según cifras de organizaciones.

Sin embargo, los temores de un ataque inminente se calmaron después de que Trump dijera que "las matanzas en Irán están parando" y que "no hay planes para ejecuciones" en el país, unas declaraciones que animaron a los inversores a ajustar sus posiciones en el mercado petrolero.

En este contexto, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció ayer sanciones contra "los arquitectos de la represión en Irán" y "redes bancarias clandestinas que permiten a la élite robar y blanquear ingresos de los recursos naturales del país".

Según el analista Tom Essaye, actualmente los precios del crudo podrían seguir viéndose afectados por una serie de tensiones geopolíticas que podrían desencadenar "otra subida repentina".

Pese a todo, "se puede considerar con seguridad que el mercado del petróleo se ha reajustado y vuelve a cotizar cerca de su valor fundamental actual" mientras los operadores analizan "los riesgos de suministro a corto plazo frente a la amenaza de un excedente físico en 2026", apunta Essaye en su informe diario Sevens Report.

En este sentido, el mercado prevé que varios territorios de fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) y sus socios directos -como Brasil, Guyana, Argentina, Canadá y Noruega- aporten más producción, lo que se suma a una demanda global ralentizada.

En el plano doméstico, EE.UU. informó esta semana de un aumento semanal inesperado en las reservas comerciales de crudo, de 3,5 millones de barriles, y en las de gasolina, de 9 millones de barriles. EFECOM