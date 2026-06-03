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La selección japonesa llega a Monterrey para cerrar su preparación para el Mundial

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Monterrey (México), 2 jun (EFE).- La selección de Japón que jugará la Copa Mundial que comenzará el próximo 11 de junio, llegó hoy a Monterrey, norte de México, donde sus integrantes recibieron un caluroso recibimiento.

Sobrios, vestidos de traje, luego de un largo viaje, los japoneses, en el decimoctavo de la clasificación de la FIFA, mostraron agradecimiento ante el gobernador del Estado de Nuevo León, Samuel García, quien les dio la bienvenida.

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Los jugadores recibieron sombreros del estilo norteño, después de lo cual se dirigieron al hotel donde pernoctarán esta noche para, a partir de mañana, seguir su preparación para el Mundial.

Japón jugará en el Grupo F del Mundial, en el que enfrentará a Países Bajos, en 14 de junio en Dallas, y a Túnez, el 20 en Monterrey, en el partido 1.000 de la historia de las copas del mundo.

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Los asiáticos volverán a Estados Unidos para enfrentar a Suecia, el 25 en Kansas City.

Japón tuvo una destacada actuación en la Copa Mundial de Catar, al encabezar su grupo luego de derrotar a los favoritos Alemania y España. El octavos de finales empató 1-1 con Croacia, pero cayó en serie de penaltis.

Los japoneses presentarán un equipo balanceado en el Mundial con equilibrio en todas las líneas y figuras destacadas como el defensa Hiroki Ito, del Bayern de Múnich, y los centrocampistas Wataru Endo, del Liverpool de la Liga Premier de Inglaterra; y Takefusa Kubo de la Real Sociedad de España. EFE

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