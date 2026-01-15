Espana agencias

La Chunta discrepa de Sumar y muestra de nuevo su rechazo a la reforma de financiación planteada por el Gobierno

El diputado de Chunta Aragonesista adscrito a Sumar en el Congreso, Jorge Pueyo, ha criticado y rechazado la reforma de la financiación planteada por el Gobierno y discrepa así respecto a sus aliados dentro del grupo parlamentario, que sí ven positivo el sistema planteado por Hacienda.

Por ejemplo, este mismo jueves la portavoz de Sumar en la Cámara Baja, Verónica Barbero, ha resaltado que la reforma de financiación propuesta por el Gobierno mejora los recursos de las comunidades autonómicas pero requiere de mejoras. También ha negado que el nuevo sistema planteado suponga privilegios para Cataluña.

Así se han pronunciado ambos en declaraciones en el Congreso después de que las comunidades autónomas, salvo Cataluña, rechazaran el nuevo modelo de financiación propuesto por el Ejecutivo central en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este miércoles.

Barbero ha desgranado que Sumar ya ha manifestado su postura oficial sobre esta materia, que consiste en valorar de forma positiva el sistema planteado por Hacienda al poner más recursos para el conjunto de la ciudadanía, lo que comporta más y mejores servicios públicos.

No obstante, ha avisado también que hacen falta más cuestiones a incluir en la nueva financiación autonómica, como actuaciones para impedir el "dumping fiscal" que achaca a los gobiernos autonómicos del PP, sobre todo al de Madrid, y "prohibir" regalos tributarios a ricos usando para ello el incremento de recursos económicos.

También ha opinado que es bueno avanzar hacia más federalidad y ha avisado que habría que ajustar varios criterios que para Sumar son importantes, como es el caso de la atención a la insularidad, la dispersión territorial y garantizar que ninguna comunidad quedará por debajo de la media de financiación per cápita. Aparte, ha negado que haya privilegios para Cataluña.

CHUNTA DISCREPA: ARAGÓN "ES LA PEOR PARADA"

Sin embargo, el diputado de la CHA ha discrepado de esta visión sobre la reforma de la financiación y ha avanzado que no van a aceptar un modelo que no conceda a Aragón las singularidades que están contempladas en el Estatuto de Autonomía y que, bajo su criterio, sí se otorgan en el caso de Cataluña.

"Aragón queda fuera de todo y Aragón, a día de hoy, es la que peor parada sale de este sistema sobre todo por el cálculo de esa población ajustada, así que no podemos compartirlo", ha apostillado.

La advertencia de Pueyo está condicionada a su previsible salida del Congreso en próximos días al ser el candidato de Chunta a las elecciones del 8 de febrero en Aragón, comicios en los que precisamente compite con Sumar e IU, que han sellado una candidatura de coalición conjunta.

