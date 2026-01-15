Espana agencias

Interior dedica un nuevo capítulo de 'Tesoros Ocultos' al palacete de Castellana, sede del gabinete del ministro

El Ministerio del Interior ha publicado este jueves en sus redes sociales una nueva publicación de su serie divulgativa 'Tesoros Ocultos', dedicado al palacete del Paseo de la Castellana número 5, uno de los dos edificios principales que conforman la sede institucional del departamento y que actualmente alberga las dependencias del ministro y de su gabinete.

El inmueble, construido en 1878 según el proyecto del arquitecto Agustín Ortiz de Villajos, fue residencia de los Condes de Casa-Valencia y constituye uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura de Madrid del siglo XIX. En la actualidad, además de acoger los servicios del ministro, conserva un patrimonio histórico y artístico que será el protagonista de este nuevo vídeo.

Asimismo, la iniciativa propone un recorrido por las distintas plantas, salones, escalinatas y galerías de retratos de ministros de las sedes situadas en Castellana 5 y en la calle Amador de los Ríos 7, según ha informado Interior en una nota de prensa.

Además, funcionarios de los distintos departamentos implicados y especialistas externos son los encargados de explicar los secretos de las piezas seleccionadas y aportar detalles históricos y anécdotas.

'TESOROS OCULTOS'

El capítulo forma parte de la serie 'Tesoros Ocultos', iniciada en mayo por la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior con el objetivo de potenciar el patrimonio público que albergan sus edificios.

Tras el estreno de la serie en 2025 con motivo del Día Internacional de los Museos, con un primer vídeo dedicado a los cuadros cedidos por el Museo del Prado y el Museo Reina Sofía, el proyecto incorporó capítulos centrados en colecciones de relojes antiguos, tapices históricos, vidrieras de la Casa Mauméjean o algunos ejemplares destacados de la biblioteca central del Ministerio.

Los próximos episodios desvelarán piezas de artes decorativas como lámparas de araña, mobiliario señorial y otras joyas pictóricas y literarias conservadas en estos edificios históricos.

La serie se difunde de forma periódica a través de la cuenta de la red social Instagram del Ministerio del Interior y del resto de redes sociales institucionales, con un espacio destacado en su canal oficial de YouTube, con el objetivo de acercar este patrimonio a la ciudadanía.

