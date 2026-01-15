Feijóo replica a Sánchez que en España "sobra" la gente "que viene a alterar" la convivencia o saltarse las leyes

Alberto Núñez Feijóo, al responder a una intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que España necesita distinguir entre quienes contribuyen positivamente y quienes buscan "alterar la convivencia" o "saltarse las leyes". Según consignó Europa Press, el líder del Partido Popular expresó en redes sociales que en España “sobra gente, la que viene a alterar la convivencia, saltarse nuestras leyes o aprovecharse del esfuerzo del resto de ciudadanos”, en contraste con quienes llegan “a aportar”, quienes son “bienvenidos”. Estas declaraciones surgieron como respuesta a lo expresado por Sánchez durante su participación en el Foro Spain Investors Day, donde el jefe del Ejecutivo defendió la importancia de la apertura del país para fortalecer tanto su prosperidad como el Estado del Bienestar.

En ese foro, Pedro Sánchez se refirió a las necesidades demográficas y sociales del país, enfatizando que España no debería cerrar sus puertas, y que abrirse al mundo permite garantizar tanto el crecimiento económico como la cohesión social y territorial. Según detalló Europa Press, Sánchez declaró que “en España no sobra nadie. Al contrario, nos falta gente”, haciendo hincapié en la idea de que el país requiere de nuevas incorporaciones para asegurar la sostenibilidad de sus servicios públicos y la estabilidad de su sociedad.

El presidente vinculó la integración de personas migrantes con la continua prosperidad económica y la financiación adecuada del Estado del Bienestar. Además, destacó que, frente a un contexto internacional marcado por la inestabilidad, España representa un lugar atractivo para la inversión, caracterizándose por la seguridad jurídica, la ausencia de tensiones comerciales y la mitigación de riesgos geopolíticos. Esta visión busca reforzar la imagen de España como un país abierto y seguro, tanto para los ciudadanos como para los potenciales inversores internacionales, según informó Europa Press.

En su mensaje, Feijóo puntualizó la necesidad de que sean bienvenidos únicamente quienes suman al esfuerzo colectivo, reafirmando que quienes llegan “a aportar son bienvenidos, por supuesto”. Con estas palabras, el líder de la oposición fijó una postura crítica sobre las políticas migratorias actuales y defendió un marco de integración basado en la legalidad y la contribución activa. De acuerdo con Europa Press, este intercambio subraya las diferencias existentes entre el discurso del Gobierno y la visión del Partido Popular sobre la acogida de nuevos ciudadanos y el modelo de integración en España.

El debate se produce en un momento en el que la gestión migratoria y la integración social ocupan un papel central en la agenda pública y política. Mientras el Ejecutivo insiste en la necesidad de una política inclusiva que refuerce la cohesión y la economía social, Feijóo ha reiterado la importancia de establecer límites claros a la acogida, diferenciando entre quienes acatan las normas y participan en el desarrollo del país, y quienes, a su juicio, representan un desafío para el orden social y la legislación vigente, según recogió Europa Press.

El intercambio de opiniones entre ambos dirigentes se suma a la discusión sobre cómo afrontar retos derivados de los cambios demográficos y el papel de la inmigración en el futuro del Estado del Bienestar. Sánchez, en el foro mencionado, subrayó que la apertura a la llegada de nuevas personas es fundamental para garantizar la sostenibilidad financiera y social, mientras que Feijóo subraya la prioridad de la convivencia y el cumplimiento de las reglas establecidas, según la información aportada por Europa Press.