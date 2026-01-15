Espana agencias

El Congreso aplica a los diputados la subida salarial de los funcionarios y cobrarán un mínimo de 3.367 euros al mes

La Mesa del Congreso ha acordado este jueves trasladar a las retribuciones de los diputados la subida salarial pactada para los funcionarios y, a partir de su nómina de este mes de enero, sus señorías percibirán un sueldo base de 3.366,97 euros (130,65 euros más que hasta ahora), a lo que se añaden los complementos en razón de su cargo y su circunscripción.

Así, la asignación constitucional --el 'sueldo base' que perciben todos los miembros del Congreso-- va a experimentar dos subidas: por un lado, un aumento del 2,5% correspondiente a 2025, que se abonará con carácter retroactivo en una paga, y por otro, el 1,5% acordada para este año. Al final, sus señorías percibirán un mínimo de 47.137,58 euros netos al año.

Los mismos incrementos se aplicarán también a los complementos que cobran sus señorías en función del cargo que ostentan en la Cámara, ya sean miembros de la Mesa de Congreso o de las comisiones, y según las distintas portavocías que desempeñen.

4.400 EUROS PARA LOS DE MADRID Y 5.445 PARA EL RESTO

Y lo mismo ocurre con la indemnización para gastos de actividad parlamentaria que se abona mensualmente en función de la circunscripción. Así, los 992,31 euros que cobran actualmente al mes los elegidos por Madrid pasarán a ser 1.032,36 euros, lo que dará un total de 4.399,33 euros con la asignación básica; y los 2.078,92 euros que se abona a los parlamentarios de las demás provincias se van a elevar a 2.162,85 euros, dando un total de mensual 5.445,89 euros más complementos.

El pacto con los sindicatos de la función pública contempla la previsión de otra subida del 0,5% en el caso de que el Índice de Precios al Consumo (IPC) de 2026 sea del 1,5% o superior. En su momento, se aplicará también a los diputados.

