0-1 El Valencia toma ventaja al descanso

Burgos, 15 ene (EFE).- El Valencia se ha marchado al descanso de su eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey ante el Burgos con ventaja de 0-1, tras una primera parte igualada en la que supo golpear en el momento clave y encarrilar la eliminatoria pese a no dominar con claridad.
El equipo burgalés compitió bien y generó incomodidad con varias ocasiones, pero la eficacia valencianista marcó la diferencia antes del intermedio. El tanto de Rubén Iranzo a los diez minutos abrió el marcador tras rematar de cabeza un córner. EFE
Viernes, 16 de enero de 2026
