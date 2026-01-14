Espana agencias

ERC condena la "represión" del Estado iraní y pide a la UE diplomacia y sancionar a responsables

Los republicanos piden presión internacional frente a las violaciones de derechos humanos en Irán, solicitan sanciones y promoción de acciones diplomáticas, y advierten sobre los riesgos de una escalada militar en la región por parte de potencias extranjeras

El texto difundido por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) incluyó una acusación dirigida tanto a Estados Unidos como a Israel, señalando que las amenazas de bombardeo propuestas por estos países agravan la tensión en la región y elevan el riesgo de una escalada militar, lo que podría acarrear consecuencias graves para la población civil y la estabilidad regional. La formación exigió que la Unión Europea solicite a ambas naciones contención para evitar que la situación se deteriore y afecte directamente a los habitantes y a la paz en el entorno próximo. Con este llamamiento, los republicanos subrayaron la urgencia de actuar frente a la represión del Estado iraní y presentaron como prioridad la promoción de acciones diplomáticas y la imposición de sanciones a los responsables de violaciones de derechos humanos, según informó el propio comunicado divulgado el miércoles y recogido por distintos medios.

De acuerdo con lo publicado, ERC condenó la represión ejercida por el gobierno iraní contra las protestas pacíficas, protagonizadas por la ciudadanía iraní en demanda de mejores condiciones de vida, respeto a derechos fundamentales y acceso a libertades democráticas. El medio citó que los republicanos solicitaron explícitamente a la Unión Europea que asuma una postura activa en la promoción de mecanismos de diálogo y sanciones específicas dirigidas a las personas y entidades vinculadas a las violaciones documentadas.

El comunicado mencionó por parte de ERC la necesidad de mostrar respaldo a la oposición iraní que opta por procesos democráticos y pacíficos, orientados al término del régimen teocrático imperante. La organización manifestó solidaridad con la población civil, fundamentalmente con quienes han padecido la represión sufrida durante las protestas organizadas para expresar desacuerdo o solicitar mejoras ante las políticas oficiales. Según reportó el comunicado, ERC reclamó que cualquier intervención o respuesta internacional se fundamente exclusivamente en la diplomacia, el diálogo y convenios multilaterales, descartando el uso de la fuerza o la violencia armada.

El documento enfatizó que únicamente la vía diplomática ofrece una salida viable y pacífica al conflicto existente en Irán, eludiendo actuaciones que pudiesen provocar mayores daños a la población y a la estabilidad de todo el entorno regional, tal como señaló el propio texto divulgado por los republicanos. En este sentido, la formación requería a la UE un papel más activo y coordinado, planteando la aplicación de sanciones contra los individuos identificados como responsables directos de vulneraciones a los derechos humanos registrados durante las protestas y disturbios recientes.

Además, ERC expresó que la contribución de potencias extranjeras a la inestabilidad en la región se ve incrementada por las amenazas de ataques y la retórica bélica, lo que, de acuerdo a los republicanos, alimenta un clima de tensión y multiplica la posibilidad de un conflicto militar abierto, con repercusiones tanto para la ciudadanía iraní como para el equilibrio geopolítico en el entorno más amplio. La formación política argumentó que solo una estrategia internacional centrada en el consenso, la negociación diplomática y el respeto a los acuerdos multilaterales puede ofrecer perspectivas de resolución y protección efectiva de derechos humanos, según reiteraron en el texto difundido a medios de comunicación.

La posición de ERC incluyó un reconocimiento abierto a quienes dentro de Irán buscan un cambio estructural a través de medios pacíficos y democráticos. Asimismo, la formación reafirmó la importancia de una movilización internacional basada, no en la confrontación militar, sino en la presión diplomática y mecanismos de sanción diseñados para fomentar el cumplimiento de normativas internacionales en materia de derechos humanos.

El comunicado divulgado por ERC, según consignaron los medios, mantuvo la petición de que tanto la Unión Europea como otros actores globales eviten contribuir a un incremento de la violencia, insistiendo en la necesidad de optar por vías de actuación fundamentadas en el diálogo y la diplomacia en todos los niveles involucrados en el conflicto, ya sea como afectados directos o como actores con influencia relevante en la escena internacional.

