Una patrulla española desplegada en Líbano sale ilesa de un ataque de carros de combate israelíes

Tres carros de combate israelíes penetraron la tarde del lunes en territorio de Líbano y abrieron fuego contra un batallón español de la Brigada Este de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), según ha informado el Estado Mayor de la Defensa. No hubo heridos.

Según el EMAD, los hechos ocurrieron sobre las 16.30 de la tarde del lunes, cuando tres carros de combate israelíes tomaron posición al norte de una zona de seguridad en torno a las posiciones que el Ejército israelí mantiene en territorio libanés. Una patrulla se dirigió hacia el lugar, sito al sur de la localidad de El Khiam, para monitorizar dichos carros, puesto que estaban fuera de la zona de seguridad.

En ese momento, los carros israelíes efectuaron tres disparos con un cañón y los proyectiles cayeron a 150 metros y 380 de la patrulla. El Batallón Español fue replegado a una zona segura, retrocediendo los carros israelíes posteriormente hacia su base de retaguardia. Sin más incidentes, la patrulla regresó a la Base Miguel de Cervantes en Marjayún.

La FINUL denunció el incidente el mismo lunes, pero no especificó la nacionalidad de los soldados. La misión de la ONU en Líbano consta de unos 11.000 militares, de los cuales 700 son españoles. Han informado de al menos ocho ataques contra sus efectivos durante el 2025, cuando ya estaba en vigor el alto el fuego pactado en noviembre de 2024 que preveía la retirada tanto de Israel como de Hezbolá del sur de Líbano.

