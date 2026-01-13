La Bolsa de Milán baja un 0,45 % tras la publicación del dato de inflación en EE.UU.

Roma, 13 ene (EFECOM).- La Bolsa de Milán cerró este martes en negativo y su índice selectivo FTSE MIB bajó un 0,45 %, hasta los 45.525,10 enteros, en una sesión marcada por la publicación del dato de inflación en Estados Unidos y la persistente incertidumbre geopolítica que pesa sobre los mercados.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,42 % hasta situarse en 48.337,71 enteros.

Durante la jornada se intercambiaron unos 665 millones de acciones por un valor de alrededor de 3.759 millones de euros (unos 4.376 millones de dólares).

Milán cerró a la baja tras la publicación de los datos de inflación de diciembre en Estados Unidos, con una subida del 2,6 % interanual, menos de los esperado.

Además, el clima de inversión volvió a verse afectado por la situación de incertidubre geopolítica, con tensiones en Ucrania, Irán, Venezuela y Oriente Medio, y las crecientes fricciones entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

Entre los valores con peor desempeño en el selectivo italiano, lideró las pérdidas la cementera Buzzi, con un descenso del 7,16 %, seguida de la constructora naval Fincantieri (-4,50 %), el grupo automovilístico Ferrari (-3,77 %), los laboratorios Recordati (-3,54 %) y el gigante del motor Stellantis (-3,51 %).

Por el contrario, la empresa con mejor resultado fue la petrolera Saipem, que subió un 4,39 %, seguida de la siderúrgica Tenaris (2,82 %), la energética Eni (2,15 %), los laboratorios Diasorin (1,93 %) y Stmicroelectronics (1,58 %). EFECOM