Piden 43 años para un exentrenador de L'Hospitalet (Barcelona) por presuntas agresiones a menores

El Ministerio Público reclama al Centre Catòlic de L'Hospitalet el pago de las indemnizaciones a las víctimas si el acusado no cumple con el abono, según informó Europa Press. Esta exigencia se suma a la solicitud de una condena total de 43 años y medio de prisión y la inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión o actividad que implique contacto habitual con menores de edad para el exentrenador de baloncesto, quien está acusado de cometer agresiones sexuales contra adolescentes del equipo femenino bajo su cargo. El tribunal de la Audiencia Provincial de Barcelona será el encargado de juzgar los hechos descritos en el escrito de acusación presentado por la Fiscalía, proceso que comenzó este miércoles.

Europa Press detalló que el acusado, de 20 años en el momento de los hechos, ejercía funciones como entrenador principal del equipo de baloncesto femenino del Centre Catòlic de L'Hospitalet durante la temporada 2017-2018. Las víctimas eran integrantes de dicho equipo y tenían catorce y quince años. Según el escrito del Ministerio Público, el procesado utilizó su posición de autoridad como entrenador y su conocimiento de la minoría de edad de las afectadas para establecer situaciones de confianza y proximidad que facilitaron los supuestos delitos.

El primero de los episodios relatados por la Fiscalía ocurrió cuando el acusado organizó un encuentro en su domicilio con una de sus jugadoras, de catorce años. Según la acusación, allí se produjo una agresión sexual cometida por el adulto imputado. Europa Press puntualizó que las diligencias recabadas describen el empleo de su rol como figura de referencia y superioridad sobre la adolescente.

El segundo incidente mencionado se produjo durante la celebración de un torneo de baloncesto en la localidad de Coma-ruga, Tarragona, en Semana Santa de 2018. Durante el evento deportivo, el entrenador invitó a una de las menores a su habitación de hotel, ofreciéndole bebidas alcohólicas hasta provocar su semiinconsciencia. De acuerdo con el relato del Ministerio Público citado por Europa Press, este estado de vulnerabilidad habría sido aprovechado por el acusado para agredirla sexualmente.

La acusación añade un tercer caso, ocurrido en el verano del mismo año, cuando el procesado estableció un vínculo de proximidad con otra jugadora, de quince años, a la que llegó a invitar reiteradamente a su domicilio. La joven aceptó en dos ocasiones. En ambas visitas, siempre según la Fiscalía, el hombre cometió agresiones sexuales. Todos estos hechos configuraron cuatro delitos de agresión sexual a menor de dieciséis años por los que se tramita la solicitud de condena.

El medio Europa Press reportó que, además de la petición de prisión y la inhabilitación, la Fiscalía reclama al acusado el pago de indemnizaciones por un conjunto de 24.000 euros, cifra que obedece al daño moral ocasionado a las perjudicadas. En caso de que el acusado no efectúe el pago, el Centre Catòlic de L'Hospitalet se enfrentaría a la responsabilidad civil subsidiaria.

La causa penal se encuentra instruida bajo los cargos de abuso de posición de autoridad, aprovechamiento de la minoría de edad de las víctimas, y contacto directo y recurrente debido a la condición de entrenador. Europa Press subrayó que el proceso se desarrolla con la acusación formal de delito grave, en el que el Ministerio Público persigue penas máximas de prisión por la gravedad de los hechos y el método utilizado para obtener la confianza de las adolescentes.

Por el contexto de la instrucción, los hechos se sitúan entre la temporada deportiva 2017-2018 y los meses de verano posterior a esa campaña. Las actividades entonces organizadas por el club incluían tanto partidos reglados como convivencias y viajes, escenario en el que ocurrieron los sucesos objeto de investigación. La Fiscalía considera que el empleador del imputado, el Centre Catòlic de L'Hospitalet, responde civilmente de los daños por la relación contractual que mantenía con el entrenador durante el periodo examinado.

El propio proceso judicial arrancó esta semana en la Audiencia Provincial, según consignaron diversos fragmentos del escrito de acusación disponibles para Europa Press. Las actuaciones seguirán centradas en la investigación, testimonio de las víctimas y análisis de las pruebas documentales recogidas durante la instrucción. El caso ha despertado expectación en el ámbito deportivo y educativo local, dadas las graves acusaciones vertidas por el Ministerio Público y el alcance potencial para las entidades que desempeñan actividades formativas y de competición con menores de edad.