Esteban (PNV) advierte: si el viernes no se traspasan transferencias a Euskadi, no se quedarán "cruzados de brazos"

Aitor Esteban ha dejado en claro que ningún gesto del Partido Nacionalista Vasco (PNV) será meramente simbólico si el Gobierno español no avanza en los traspasos de competencias pendientes hacia el País Vasco antes del viernes. Según publicó Europa Press, el líder del Euzkadi Buru Batzar (EBB) del PNV subrayó que los cinco traspasos previstos —prestaciones por desempleo, prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y el Centro de Verificación de Maquinaria de Baracaldo (Vizcaya)— representan asuntos fundamentales para su formación y para la sociedad vasca, por lo que consideran que cualquier demora implica un asunto de gravedad.

Durante una entrevista concedida a Onda Vasca y difundida por Europa Press, Esteban señaló que los plazos comprometidos fueron definidos por el propio presidente del Gobierno español y, al haberse superado dichas fechas, calificó la situación como poco seria. El dirigente nacionalista indicó que si no se logra avanzar en estas transferencias a lo largo de la semana, la posibilidad de cerrar los acuerdos en la comisión mixta de transferencias, fijada para el día 16, se torna incierta. Además, Esteban expresó dudas acerca de la viabilidad de celebrar antes de fin de mes la prevista comisión bilateral entre Pedro Sánchez e Imanol Pradales, dado el escenario actual.

El medio Europa Press detalló que el PNV no suele adoptar posturas de confrontación o actos impulsivos en estos episodios, pero advirtió que tampoco permanecerán quietos si no se materializan los compromisos pactados. “La cosa es grave, porque además los plazos fueron fijados por el propio presidente español y no es serio”, expresó Esteban durante la citada entrevista. Si para el viernes los cinco traspasos pendientes no se han efectuado, el partido nacionalista prevé que el Ejecutivo central notará de inmediato las consecuencias de su respuesta.

Según consignó Europa Press, las transferencias reclamadas abarcan áreas consideradas clave para el autogobierno y la gestión local de Euskadi. El traspaso de prestaciones relacionadas con el desempleo y la seguridad social tendría un impacto directo en la capacidad del Gobierno vasco para gestionar de manera autónoma la protección social y laboral en la región. Por su parte, la incorporación de Salvamento Marítimo, el Seguro Escolar y el Centro de Verificación de Maquinaria fortalecería competencias sectoriales muy valoradas en políticas públicas vascas.

El líder del EBB reiteró que la actitud del PNV cambiará si no se logran avances antes del fin de la semana e insistió en que, aunque todavía apuestan por el optimismo, “de brazos cruzados no nos vamos a quedar”. En la conversación recogida por Europa Press, Esteban evitó detallar en qué consistiría la respuesta de la formación, pero resaltó que el Gobierno de Pedro Sánchez “se va a dar cuenta enseguida”.

El dirigente del PNV descartó que se trate de una simple cuestión de formalidades o calendario, recordando que los plazos ya fueron rebasados tras haberse previsto cerrar los traspasos antes del cierre de 2025. Para Esteban, alcanzar acuerdos en la comisión mixta de transferencias resulta prioritario si se pretende mantener el actual calendario de relaciones institucionales entre Madrid y Vitoria.

El seguimiento semanal de este proceso mantiene en tensión la relación entre ambos gobiernos, con la atención centrada en los resultados de las reuniones técnicas y políticas que deben concretar los acuerdos pactados. Las negociaciones en marcha y la eventual respuesta del PNV si no hay avances podrían influir en futuros mecanismos de cooperación bilateral. Según declaró Esteban y publicó Europa Press, las decisiones de los próximos cinco días serán decisivas para el desarrollo político inmediato en el País Vasco y en la interlocución entre el Ejecutivo central y el gobierno autonómico.

El PNV subraya que el proceso de transferencias responde tanto a compromisos políticos históricamente asumidos como a demandas concretas de gestión autonómica. La demora en su cumplimiento genera incertidumbre en los interlocutores vascos sobre la voluntad del Gobierno español de respetar lo acordado y, según Europa Press, condiciona el ambiente previo a las reuniones bilaterales de alto nivel previstas para el resto del mes.