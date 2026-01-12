Ábalos contrata para su defensa al abogado Marino Turiel Gómez tras la renuncia de su anterior equipo legal

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, habría encargado a Marino Turiel Gómez la gestión de su recurso ante el Tribunal Constitucional contra el suplicatorio, así como la querella contra la auditoría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, como parte de su defensa en el conocido ‘caso Koldo’. El nombramiento de Turiel se produce tras la renuncia del equipo legal anterior, Chabaneix Abogados, motivada por lo que fuentes jurídicas describieron a Europa Press como “discrepancias contractuales que imposibilitan la continuidad de la relación profesional”. Según informó Europa Press, Ábalos comunicó el cambio a través de un mensaje en la red X, manifestando su agradecimiento por el trabajo previo del antiguo despacho y valorando el compromiso asumido ahora por Turiel.

El medio detalló que la designación de Marino Turiel Gómez se hizo pública cinco días después de la dimisión del equipo previo. El magistrado instructor del caso en el Tribunal Supremo reaccionó solicitando al exministro la rápida elección de un nuevo letrado para proseguir con el proceso judicial. Europa Press consignó además que Turiel, reconocido especialista en derecho penal del despacho Turiel Abogados y colaborador de Ábalos en asuntos legales desde hace varios años, encabezará la estrategia de defensa en la causa por la que el exministro afronta cargos relacionados con presunta corrupción en la adjudicación de contratos públicos para la adquisición de material sanitario durante la pandemia.

Ábalos, en su comunicado, subrayó la importancia del papel de su defensa en este tipo de procedimientos, declarando: “Un abogado es el rostro más próximo y humano en causas como las que me afectan, pero también es el más expuesto. Por eso quiero expresar mi más sincero agradecimiento porque hayan asumido mi representación”. El exministro, según reportó Europa Press, agradeció públicamente el esfuerzo del anterior equipo legal a pesar del poco tiempo que estuvieron a cargo, reconociendo el trabajo desplegado en ese lapso.

El desarrollo de esta causa judicial ha estado marcado por varios cambios de representación legal. El medio reportó que Ábalos ya había renovado su equipo de defensa en octubre del año pasado, cuando seleccionó al exfiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, conocido por su actuación en procesos como ‘Faisán’ y los atentados del 11 de marzo. Previamente, la defensa de Ábalos quedó en manos de José Aníbal Álvarez, con quien puso fin a la relación profesional por “diferencias irreconducibles”.

Según describió Europa Press, en noviembre, el magistrado Leopoldo Puente ordenó el ingreso provisional y sin fianza de José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García en prisión. El motivo de la medida obedeció a lo que el juez calificó como un riesgo “extremo” de fuga de ambos procesados, coincidiendo con la cercanía de la vista judicial y teniendo en cuenta la gravedad de las penas solicitadas, que podrían ascender hasta los 30 años de cárcel.

Tras la decisión judicial, la defensa de Ábalos interpuso recurso contra la prisión provisional. De acuerdo con Europa Press, el Tribunal Supremo ha fijado para el 15 de enero la celebración de vista para revisar el recurso presentado por el exministro, que busca revertir la medida cautelar dictada en su contra en el marco de las investigaciones por presuntos amaños en los contratos públicos gestionados durante el periodo de emergencia sanitaria. Europa Press añadió que tanto la evolución del proceso como los movimientos recientes en la defensa de Ábalos han sido seguidos de cerca por los medios y el entorno judicial.

La investigación se centra en la adjudicación de contratos para la compra de material sanitario y las sospechas de irregularidades en estos procedimientos. Según publicó Europa Press, la causa principal apunta a supuestas prácticas corruptas en la gestión de fondos y la contratación de suministros en el contexto de la pandemia, un escenario por el que tanto Ábalos como Koldo García están involucrados en la causa penal abierta en el Supremo. La acusación contempla la posibilidad de penas de larga duración en prisión para los implicados, en caso de comprobarse la existencia de delitos relacionados con corrupción derivada de la adjudicación de dichos contratos.

El caso, conocido mediáticamente como ‘caso Koldo’, continúa desarrollándose en el Tribunal Supremo a la espera de la vista convocada para el recurso de Ábalos. Europa Press subrayó que el exministro afronta esta etapa respaldado por Turiel, quien suma experiencia en la defensa de casos penales relevantes y mantiene una vinculación profesional previa con Ábalos en diversos asuntos legales que ahora se integran en la estrategia general de defensa en la actual instrucción judicial.