Rollán acusa a Sánchez de "secuestrar" capacidad legislativa del Senado: "Vivimos en una fallida separación de poderes"

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha acusado este domingo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de tener "secuestrada" la capacidad legislativa del Senado. A su entender, en este momento viven en una "fallida separación de poderes".

En su intervención en la 28 Interparlamentaria que el PP ha celebrado en A Coruña, Rollán ha defendido la importancia del Estado de Derecho y de la separación de poderes a la que previamente ha aludido la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García.

"Lamento tener que manifestar que hoy vivimos en una fallida separación de poderes, una fallida separación de poderes, porque tenemos un presidente del Gobierno que gobierna de espaldas a la soberanía popular, pero que no solamente gobierna de espaldas a la soberanía popular sino que tiene secuestrada la capacidad legislativa del 50% de las Cortes Generales, que es el Senado de España", ha manifestado.

En este sentido, ha indicado que hay 39 leyes que la Mesa del Congreso impide su debate. "Se está hurtando la capacidad de ser debatidas, de ser enmendadas y de ser sometidas a votación". "Pero como muy bien decías, Alicia, resignación absolutamente ninguna", ha coincidido con la portavoz de los 'populares' en la Cámara Alta.

ALICIA GARCÍA DEFIENDE LA OPOSICIÓN A SÁNCHEZ DESDE EL SENADO

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha reivindicado que el Senado "no ha agachado la cabeza" con un "firme control" de los populares al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al tiempo que ha advertido que "España tampoco lo va a hacer".

"Hoy podemos decir alto y claro que España tiene alternativa, que 2026 no va de resistir, que va de gobernar, va de España, de recuperar la decencia institucional y democrática, y de volver a gobernar para la mayoría", ha aseverado, antes de proclamar que este es "un país decente" y "la decencia tiene que volver a entrar en La Moncloa".

"Lo que estamos viviendo tiene una causa política muy clara: Pedro Sánchez perdió las elecciones y decidió aferrarse al poder levantando un Frankenstein político nacido de pactos imposibles, sin proyecto común, basado en cesiones, chantajes y silencios cómplices", ha denunciado.

GONZÁLEZ PONS PIDE "NO OLVIDAR UCRANIA"

Finalmente, el portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo ha afirmado que los dos pilares sobre los que se asienta nuestra historia, la Constitución de 1978 y la Unión Europea "están en crisis" y que España debe reaccionar para no ser "más que comparsas en la fiesta de gigantes a la que asistimos".

Además, ha pedido no olvidar Ucrania porque "sería un error descomunal", y ha reclamado al Gobierno que abandone el "yo no necesito defensa porque no tengo enemigos" algo que califica de "una ingenuidad peligrosa". "Es necesario ser alguien que aporta en la OTAN si queremos que ella nos responda cuando la necesitemos", ha apuntado.

