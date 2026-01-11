Espana agencias

España destaca el avance del Estado libanés para alcanzar el monopolio de las armas

Madrid, 11 ene (EFE).- El Gobierno ha destacado el cumplimiento de la primera fase impulsada por las Fuerzas Armadas Libanesas para el restablecimiento del monopolio estatal de las armas en todo el país.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo subraya que seguirá apoyando a las autoridades libanesas para avanzar en las siguientes fases de la aplicación del plan, a través de Finul, del apoyo bilateral financiero y del refuerzo de las capacidades de las Fuerzas Armadas Libanesas.

España insta a todas los actores a respetar la soberanía e integridad territorial del Estado libanés, llamándoles "a cumplir sin excepciones con sus obligaciones asumidas en el acuerdo de alto el fuego" y con la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad.

Además, la nota resalta que España mantiene su "compromiso con la estabilidad del Líbano", y seguirá trabajando con los socios europeos y de la región para "alcanzar la estabilidad y una paz duradera en Oriente Próximo". EFE

