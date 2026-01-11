Espana agencias

El Tesoro vuelve al mercado después de recibir fuerte demanda en la primera puja de 2026

Madrid, 11 ene (EFECOM).- El Tesoro Público español volverá a apelar al mercado esta semana y celebrará dos nuevas subastas, después de que en la primera puja de 2026 el organismo elevará la rentabilidad de la deuda a medio y largo ofrecida y registrara una fuerte demanda por parte de los inversores.

Según el calendario del Tesoro, el próximo martes 13 de enero, el organismo subastará letras a seis y doce meses, y el jueves 15, bonos y obligaciones del Estado.

La primera puja de este 2026 se celebró el pasado jueves y en ella el Tesoro vendió 7.009 millones de euros en cuatro denominaciones distintas de bonos y obligaciones del Estado (bonos a cinco y siete años, obligaciones a veinte años y otras obligaciones a diez años indexadas a la inflación).

En todos los casos, elevó la rentabilidad marginal exigida.

Asimismo, la demanda por parte de los inversores rozó los 14.500 millones de euros, 2,06 veces más del importe finalmente colocado.

Para este 2026, el Tesoro mantendrá su estrategia de estabilidad y previsibilidad en las emisiones, con un volumen de financiación neta prevista de 55.000 millones, el mismo importe que en 2025.

Las emisiones brutas, sin embargo, ascenderán a 285.677 millones de euros, el 4 % más. EFE

