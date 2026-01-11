El instituto Geográfico Nacional deteca aumento sísmico en una zona de la Región de Murcia

Murcia, 11 ene (EFE).- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado este domingo un aumento de la actividad sísmica en la zona de Totana, Alhama de Murcia y Aledo, en la Región de Murcia, motivo por el que se mantiene un seguimiento especial de esta serie sísmica, informa Protección Civil.

Según los datos del IGN, a las 14.33 horas se registró un terremoto de magnitud 1,8, con epicentro al noreste de Aledo, a una profundidad de 2 kilómetros.

Previamente, a las 12.22 horas se produjo otro movimiento sísmico de magnitud 1,5, localizado al norte de Aledo, con una profundidad de 4 kilómetros.

Además la Región de Murcia registró otros cinco terremotos en dos horas durante esta madrugada, de entre 1.5 y 2.1 de magnitud, en Alhama, Aledo, Pliego y Ojós

El organismo estatal de vigilancia sísmica señala que, por el momento, se trata de terremotos de baja magnitud, sin constancia de daños personales ni materiales. EFE