Espana agencias

El instituto Geográfico Nacional deteca aumento sísmico en una zona de la Región de Murcia

Guardar

Murcia, 11 ene (EFE).- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado este domingo un aumento de la actividad sísmica en la zona de Totana, Alhama de Murcia y Aledo, en la Región de Murcia, motivo por el que se mantiene un seguimiento especial de esta serie sísmica, informa Protección Civil.

Según los datos del IGN, a las 14.33 horas se registró un terremoto de magnitud 1,8, con epicentro al noreste de Aledo, a una profundidad de 2 kilómetros.

Previamente, a las 12.22 horas se produjo otro movimiento sísmico de magnitud 1,5, localizado al norte de Aledo, con una profundidad de 4 kilómetros.

Además la Región de Murcia registró otros cinco terremotos en dos horas durante esta madrugada, de entre 1.5 y 2.1 de magnitud, en Alhama, Aledo, Pliego y Ojós

El organismo estatal de vigilancia sísmica señala que, por el momento, se trata de terremotos de baja magnitud, sin constancia de daños personales ni materiales. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

4-1. El Palau no puede con el Benfica y sigue sin ganar

Infobae

Tres goles en 900 minutos: la sequía que condena a Osasuna fuera de casa

Infobae

El Perfumerías Avenida anuncia la salida de Laura Erikstrup

Infobae

Miret cree que tiene "mucho mérito" que el Joventut esté ya clasificado para la Copa

Infobae

Anze Lanisek gana en Zakopane

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez se queda solo

Pedro Sánchez se queda solo con su plan de vivienda: Sumar le da la espalda, sus socios lo ven como una “tomadura de pelo” y la derecha lo señala como otro “ridículo”

Los 7 consejos para preparar tu coche de cara al invierno, según los expertos

El Supremo da un plazo de cinco días a Ábalos y Koldo para pagar una fianza de 60.000 euros: si no la abonan se enfrentarán al embargo de sus bienes

Pedro Sánchez marca desde La Moncloa los límites de la relación con Estados Unidos: “Ser proatlantista, como España, no significa vasallaje”

La mayor incautación en alta mar en España: interceptan casi diez toneladas de cocaína antes de llegar a Canarias desde Brasil

ECONOMÍA

Rafael Alonso, experto en recursos

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “La mejor forma de ganar más dinero trabajando existe. Se llama ‘job hopping’”

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Obras sin necesidad de votación en la comunidad: la Ley de Propiedad Horizontal obliga a adaptar los edificios cuando hay vecinos mayores o con discapacidad

Condenado a un año de cárcel por estafar a un hombre con el alquiler de un piso fantasma

El Supremo avala el despido de un vigilante que permitió la entrada irregular de ocho personas a un Osasuna-Real Madrid: al siguiente partido se presentaron 40 aficionados preguntando por él

DEPORTES

Los números que han provocado

Los números que han provocado la destitución de Xabi Alonso eran los mismos de Hansi Flick la temporada pasada

El millonario patrimonio de Xabi Alonso que lo ampara tras su destitución en el Real Madrid: el sueldo que deja y sus múltiples propiedades

Álvaro Arbeloa, el amigo de Xabi Alonso que tiene la misión de sustituirle como nuevo entrenador del Madrid: el espartano que viene del Castilla

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

El extenista Pat Cash habla sobre los cambios de entrenador: “Los jugadores se deshacen de ellos por unos dólares”