Alicia García defiende el "firme control" del PP al Gobierno desde la Cámara Alta: "El Senado no ha agachado la cabeza"

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha reivindicado en la última jornada de la Interparlamentaria popular celebrada en A Coruña que el Senado "no ha agachado la cabeza" con un "firme control" de los populares al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al tiempo que ha advertido que "España tampoco lo va a hacer".

"Hoy podemos decir alto y claro que España tiene alternativa, que 2026 no va de resistir, que va de gobernar, va de España, de recuperar la decencia institucional y democrática, y de volver a gobernar para la mayoría", ha aseverado, antes de proclamar que este es "un país decente" y "la decencia tiene que volver a entrar en La Moncloa".

En esta coyuntura, ha reivindicado que "el cambio tiene nombre", el de su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo. "España está preparada y nosotros también", ha apostillado.

Antes había incidido en la labor desarrollada por los populares en el Senado, donde ha destacado que ejercen "sin complejos" la potestad que "la mayoría de los españoles dieron a Feijóo para fiscalizar la corrupción y defender la democracia".

No en vano, ha destacado que "nunca antes" una oposición en la Cámara alta había ejercido "tan firme control" ante un Gobierno que "está empeñado en vaciar las instituciones y enfangado de corrupción".