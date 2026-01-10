El PP citará a Salazar para que comparezca en la 'comisión Koldo' del Senado antes de las elecciones de Aragón

El Partido Popular ha fijado como objetivo que Francisco Salazar declare ante la comisión parlamentaria que investiga el llamado “caso Koldo” en el Senado, con la intención de obtener su testimonio antes de las elecciones autonómicas en Aragón, previstas para el 8 de febrero. Según informó el medio original, la formación conservadora también planea citar a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, para que ofrezca detalles sobre sus relaciones internacionales, especialmente las vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro y sus contactos con el chavismo.

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, reafirmó públicamente esta estrategia durante su discurso inaugural en la Interparlamentaria celebrada en A Coruña. De acuerdo con las declaraciones recogidas por la fuente, Tellado enfatizó que Salazar deberá explicar “qué es exactamente lo que sabe, qué vio en Ferraz y cuál fue su papel dentro de esa organización criminal cuyos movimientos de dinero en efectivo investigan los tribunales”. El dirigente popular recalcó que la comparecencia de Salazar resulta prioritaria en el marco de la investigación, ya que el PP considera que el ex asesor en Moncloa tiene información relevante sobre las actuaciones internas del PSOE en relación al caso que involucra a altos mandos del partido.

Fuentes vinculadas a la dirección nacional del PP, consultadas por la misma fuente, señalaron que la comparecencia de Salazar busca arrojar luz sobre presuntas actividades delictivas relacionadas tanto con la gestión de fondos como con reuniones con figuras políticas de relevancia, entre ellas Pilar Alegría, candidata socialista en Aragón. El Partido Popular argumenta que este tipo de encuentros y supuestas maniobras justifican la necesidad de que Salazar detalle cuál fue su rol específico dentro de la estructura señalada.

Tellado sostuvo ante los representantes del partido y los medios presentes que el Partido Socialista, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, atraviesa una grave crisis institucional, señalando que “está imputado todo el núcleo duro” del presidente del Gobierno en el caso que investiga la justicia. El secretario general del PP afirmó, citando expresamente a Salazar, que “es el quinto pasajero del Peugeot y, como tal, tendrá que dar muchas explicaciones”. Añadió: “El PP lo obligará a rendir cuentas”.

Según publicó la fuente original, el interés en la figura de José Luis Rodríguez Zapatero se debe, en parte, a los vínculos internacionales que ha mantenido en los últimos años, especialmente en su papel como mediador o interlocutor en escenarios internacionales donde el régimen venezolano tiene protagonismo. El PP responsabiliza al expresidente de servir como nexo entre dirigentes españoles y el entorno de la administración chavista, motivo por el cual solicita también su comparecencia en la comisión investigadora.

A lo largo de su intervención, Miguel Tellado afirmó que lo que está en juego son los niveles de transparencia y depuración de responsabilidades dentro de la política española, y señaló que es imprescindible que Salazar relate ante los senadores el grado de conocimiento sobre las actuaciones presuntamente ilícitas que se investigan. El PP mantiene que tanto Salazar como Zapatero deben responder por las sospechas de corrupción y connivencia con tramas financieras que han salido a la luz y que forman parte de las diligencias judiciales en curso.

El medio original informó que la estrategia anunciada por el PP responde a una postura de presión institucional, intentando clarificar las conexiones entre activos exfuncionarios gubernamentales y supuestas redes de financiación ilegal. Miguel Tellado aseguró que, una vez citados, tanto Salazar como Zapatero estarán obligados a contestar las preguntas planteadas por la comisión en un plazo que consideran urgente, precisamente para que la opinión pública y los electores dispongan de toda la información relevante antes de la convocatoria electoral en Aragón.

Entre las razones expuestas para llamar a Salazar a comparecer, el PP alude tanto a su paso por Moncloa en calidad de asesor como a su pertenencia anterior al PSOE. El propio Tellado asoció la figura de Salazar con lo que denominó “el machismo en el Gobierno y en el PSOE”, a raíz de su relación con determinadas polémicas internas. A la vez, situó a Zapatero como representante simbólico de la corrupción dentro de la formación socialista.

De acuerdo con la fuente original, la dirección nacional del Partido Popular sostiene que la comparecencia de Salazar podría ser determinante para entender el alcance de las actividades que se investigan y el grado de implicación de miembros clave de la actual estructura de poder socialista. Tellado insistió en su intervención en que la respuesta de Salazar será crucial para depurar responsabilidades y avanzar en la investigación de los hechos, que ya cuentan con diversas líneas abiertas por parte de los tribunales.

La comisión en el Senado, conocida popularmente como la “comisión Koldo”, se constituyó para analizar el presunto desvío de fondos y movimientos irregulares de dinero en efectivo, investigaciones que según detalló el medio, afectan directamente a entornos próximos a la cúpula del PSOE. El Partido Popular, según fuentes consultadas por la misma publicación, insiste en que la urgencia de la comparecencia se justifica tanto por la cercanía de los comicios en Aragón como por la necesidad de esclarecer el contexto en el que se habrían producido los hechos bajo investigación.

A la espera de que Francisco Salazar y José Luis Rodríguez Zapatero sean citados de manera formal, la comisión mantiene en agenda una serie de comparecencias que buscarán ampliar la información sobre posibles vínculos internacionales de la supuesta trama, así como determinar la responsabilidad individual de cada implicado. El caso sigue bajo seguimiento por parte de diversas instancias judiciales, y el Partido Popular sostiene que la transparencia y la rendición de cuentas forman parte de sus exigencias ante la evolución de los acontecimientos señalados.