El PAR presenta una lista por Zaragoza con candidatos que quieren que "las decisiones se tomen en Aragón"

El Partido Aragonés ha presentado este sábado su lista por la provincia de Zaragoza para las elecciones del próximo 8F, una relación de candidatos formada por hombres y mujeres que representan al tejido asociativo, a los barrios de la capital y a los municipios de la provincia y que tienen cono objetivo común que las decisiones que afectan a su territorio se tomen en Aragón.

Con el río Ebro y la Basílica del Pilar de fondo, el acto ha contado con la presencia de numerosos militantes y cargos del PAR que han acompañado a unos candidatos que, según el presidente del Partido Aragonés y candidato a la Presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo, son "gente normal, trabajadora, que conoce la realidad de la provincia de Zaragoza". "Aquí no viene nadie de Madrid a presentar nuestra candidatura, ni viene nadie a caballo o en avión a pasar unos días en Aragón para conocerlo porque todas las personas que hay aquí conocen Aragón, conocen la provincia de Zaragoza y la ciudad de Zaragoza", ha afirmado Izquierdo.

"Desde el PAR, lo que queremos es que los aragoneses se den cuenta y sean capaces de ver que hay un partido de gente normal, de gente que tiene negocios, que trabaja, que levanta la persiana cada día y que, además, está implicada en política porque quiere que nuestra Comunidad sea un territorio mejor y, sobre todo, que las decisiones de Aragón se tomen en Aragón", ha defendido.

Ha insistido el candidato a la Presidencia del PAR en que "no queremos ser parte del puzle que están montando algunos desde Madrid, no queremos ser parte de una estrategia política que nada tiene que ver con Aragón".

En ese sentido, ha advertido de que "veremos que vendrán Abascal, Feijóo, Pedro Sánchez, unos líderes nacionales que vienen aquí solo por el interés electoral y porque no hay elecciones en Madrid, si hubiese elecciones en Madrid no vendría ninguno. Tienen que estar aquí para tratar de llevarse un puñado de votos para su estrategia electoral", ha aseverado.

Frente a ellos, ha puntualizado Alberto Izquierdo, "nosotros defendemos un Aragón moderado, un Aragón centrado, un Aragón en el que no haya estridencias porque lo que tiene que hacer el Parlamento es dialogar, hablar y llegar a acuerdos. Eso es lo que hemos hecho siempre desde el Partido Aragonés: ayudar a la gente que trabaja, que tiene negocios, que cada día se levanta para sacar su negocio adelante y no estar instalados en el y tú más y en las acusaciones, en un debate político nacional que nada tiene que ver con el interés de Aragón".

El presidente del Partido Aragonés ha aprovechado la ocasión para manifestar "nuestro rechazo absoluto a ese reparto de fondos que hizo ayer el presidente Sánchez en el que cada aragonés vamos a recibir cien euros menos que los catalanes, no sabemos por qué, seguramente porque no hemos intentado destruir España ni hemos ido ninguno a la cárcel. Parece que para reunirse con el presidente hay que estar antes en la cárcel o tratar de destruir nuestro país", ha considerado.

En esa línea, ha insistido en el "rechazo absoluto" de su formación política "a esa forma de trabajar" y ha apostado por que "los aragoneses explotemos y exploremos nuestro autogobierno para poder gestionar nuestros recursos y seamos capaces de confiar más en nosotros mismos".

Por su parte, el número uno de la lista por Zaragoza del Partido Aragonés, Francisco Nasarre, ha insistido en que la candidatura que presentan "está formada por gente del territorio, de los pueblos, de los barrios de Zaragoza, de gente dialogante que tiene sus trabajos y que ama esta tierra por encima de todo. Eso es lo que queremos que sea el Partido Aragonés, gente de Aragón que trabaje por y para Aragón".

El también secretario general del PAR y concejal en Zuera (Zaragoza) encabeza la lista por la provincia. El número 2 de la candidatura lo ocupa Susana Garrido, concejala en Caspe; le siguen José Luis Frisa de Calatayud (3), María Olga Salas (4) y José Ángel Bolea (5), ambos por Zaragoza. El resto de la lista está formada por cargos y miembros del partido de toda la provincia.

