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El CTA reprende al linier del Valencia-Atlético por levantar el banderín demasiado pronto

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Madrid, 5 may (EFE).- El Comité Técnico de Árbitros (CTA) manifestó en 'Tiempo de Revisión' que el gol concedido al Atlético de Madrid contra el Valencia fue una acción "plenamente ajustada a reglamento", pese a que los defensores se quedaron parados al ver levantar el banderín al asistente, quien debería, según el organismo, haber esperado.

"Una acción de ataque del Atlético de Madrid finaliza en gol, siendo este anulado inicialmente por fuera de juego. En el desarrollo de la jugada, se observa cómo el árbitro asistente levanta la bandera de forma prematura, sin aplicar correctamente el 'delay', especialmente relevante en acciones de fuera de juego, en situaciones próximas a gol o finalización de jugada", expresó el CTA.

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Corría el minuto 82 de encuentro, el Atlético se imponía por 0-1 y Miguel Cubo, debutante con el equipo madrileño, se aprovechó de la pasividad de los zagueros valencianistas, que se habían detenido tras ver al asistente de José Luis Munuera levantar la bandera, y consiguió el a la postre definitivo 0-2.

El CTA recuerda la norma: "Un balón continúa en juego hasta que el árbitro principal detenga expresamente la acción, con independencia de la señalización del asistente. Para el CTA, el asistente debió retener la señal de la bandera".

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Así, aprueba la decisión del colegiado principal: "El árbitro, con buen criterio y visión de juego, de forma muy acertada dejó continuar la jugada, al tratarse de una acción de gol, señalando el fuera de juego posteriormente. Tras la revisión, el VAR confirmó que no existía fuera de juego".

A quien corrige es al asistente: "En acciones ajustadas de fuera de juego con posible finalización en gol, debe aplicarse el 'delay', retrasando la señalización para no cortar una acción potencialmente válida y con ocasión de gol, para que el VAR pueda actuar en caso de error del asistente".

Además, en el encuentro entre Betis y Oviedo, que ganaron los verdiblancos por 3-0, el CTA considera que Amrabat debió ser expulsado por una acción en el minuto 37, cuando el Betis ganaba 1-0. El jugador local impactó con un tobillo de Thiago cuando la pelota estaba fuera del campo, pero para el organismo regulador del arbitraje eso no le exime de la tarjeta roja.

"Al haberse producido el contacto cuando el balón ya había sobrepasado la línea de meta, no cabe la sanción técnica. Esto no exime de la responsabilidad disciplinaria. La decisión es correcta al señalar córner, pero la consideración debió ser de juego brusco grave, y el VAR debió intervenir para recomendar una revisión que condujera a la expulsión", señaló. EFE

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EFE

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