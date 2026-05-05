Scariolo: "Ahora no habrá un equipo que descanse más que el otro"

Redacción Deportes, 5 may (EFE).- Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid, destacó la dificultad de ganar cinco partidos seguidos ante el Hapoel IBI Tel Aviv tras la derrota este martes en el Arena Botevgrad de Bulgaria, por 76-69, en el tercer duelo de cuartos de final, y remarcó que en el cuarto ambos equipos partirán desde la "misma situación", en referencia a los días de descanso.

El italiano se refirió a las circunstancias previas al tercer partido, ya que el Hapoel descansó la pasada jornada en la liga israelí, mientras que su equipo jugó una prórroga para ganar al UCAM Murcia y certificar el liderato de la Liga Endesa.

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"Hemos ganado cuatro partidos seguidos contra ellos, algo inusual. Era obvio que tuvieran el orgullo de luchar. No ha faltado buena voluntad, ha faltado acierto. Ahora los dos equipos estamos en la misma situación, ya no habrá uno que descanse y prepare el partido durante tres o cuatro días y otro que haya tenido que jugar y viajar", explicó en la rueda de prensa posterior al choque.

En un duelo marcado por la desconexión del Real Madrid entre la mitad del segundo cuarto y la continuación en el tercero, el equipo español acabó con más intentos de tres puntos (12/36 y 33,3%) que de dos (13/29 y 48%), una cuestión de "calidad a la hora de tomar decisiones", señaló.

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"Nunca planificamos para saber si haremos más tiros de 2 o de 3. Tienes que tomar decisiones y tomar los mejores tiros que te permite la defensa rival. Hemos tenido muchos tiros abiertos y algunas malas selecciones. Muchos fueron de recibir y tirar y no los hemos anotado. No es un tema de tirar más de una forma o de otra, es de la calidad a la hora de tomar las decisiones", explicó.

Con la serie 2-1 aún a su favor, Scariolo dio las claves a mejorar de cara al próximo partido del jueves, en el que pueden cerrar la eliminatoria y acceder a la fase final.

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"Tranquilidad, confianza y energía. Descansar y prepararnos bien para volver a jugar en ataque con mejor movimiento de balón y participación. Hoy lo hemos parado demasiado y no es nuestra seña de identidad, pero no siempre puedes ser tan brillante", apostilló.

Por último, confirmó que Walter Tavares no jugará en esta serie de 'playoff', pendiente aún de recuperarse de su lesión de rodilla. EFE

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