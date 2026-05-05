Víctor Méndez (CV Melilla) jugará la próxima temporada en los Helios Grizzlys de Alemania

Melilla, 5 may (EFE).- El central Víctor Méndez, del CV Melilla, jugará la próxima temporada en el Helios Grizzlys de la Bundesliga, anunció este martes el club alemán.

El jugador de Motril (Granada), de 29 años y 1,98 metros de altura, disputará a partir de este domingo con el conjunto melillense la final por el título de la Superliga ante el Guaguas, al mejor de tres encuentros, antes de incorporarse a su nuevo equipo en la que será su primera experiencia en el extranjero.

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En declaraciones recogidas en su web por el club germano, Víctor Méndez se mostró ilusionado con este nuevo reto. “Cuando mi representante me habló de la oportunidad de jugar en los Helios Grizzlys, no lo dudé ni un segundo. Fueron mi primera opción desde el principio", afirmó.

"Estoy muy contento de que ahora sea una realidad. Quiero aportar mucha personalidad y energía al equipo, ayudar al club a alcanzar sus objetivos y hacer que la afición disfrute cada fin de semana”, destacó el todavía central del Club Voleibol Melilla. EFE

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