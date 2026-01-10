CC advierte que las cifras del nuevo modelo de financiación son "preocupantes" y que Canarias perdería unos 400 millones

El Consejo Político Nacional de Coalición Canaria (CC) dedicó parte de su reciente encuentro a examinar la situación de los residentes canarios y sus descendientes en Venezuela, planteando la necesidad de mantener los programas sociales y sanitarios impulsados por el Gobierno de Canarias en ese país. Según consignó CC en una nota de prensa recogida por varios medios, este asunto se sumó a una sesión donde la preocupación principal giró en torno a los efectos del nuevo modelo de financiación autonómica que se encuentra bajo discusión en el Estado.

De acuerdo con la información publicada por Coalición Canaria y recogida por medios nacionales, el secretario nacional de Organización del partido, David Toledo, manifestó el “rechazo unánime” de su formación a cualquier acuerdo de financiación exclusiva entre el Estado español y Cataluña. Durante una comparecencia en la sede insular del partido en Las Palmas de Gran Canaria, Toledo subrayó que la organización observa con inquietud las primeras cifras conocidas relativas a la reforma, advirtiendo de una posible disminución de hasta 400 millones de euros para Canarias en el reparto de recursos previstos.

Toledo detalló, conforme a la información facilitada en la nota de prensa de CC, que de los 20.975 millones de euros que contempla el nuevo sistema para el conjunto de las autonomías, Canarias recibiría únicamente 611 millones. Este monto se encuentra notablemente por debajo de los más de 950 millones que corresponderían a las islas en función de su población, apuntando a una redistribución que la formación considera perjudicial. El secretario nacional de Organización explicó que la cifra, aun sin conocer los detalles completos del documento oficial, revela un desequilibrio sustancial en la asignación de fondos.

El dirigente nacionalista añadió que la propuesta difundida hasta el momento no apunta a un incremento de recursos para Canarias, sino a una reducción respecto a lo que le corresponde. Toledo se dirigió especialmente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), señalando que en caso de avanzar esta iniciativa, “el PSOE nos encontrará en frente para defender los intereses de esta tierra”, en referencia al archipiélago canario.

CC considera que un modelo de financiación fundamentado solo en el “principio de ordinalidad”, como plantea el PSOE, contradiría los artículos 138 y 2 de la Constitución Española, que establecen la solidaridad y la cohesión entre territorios. Toledo razonó que un sistema donde “quien más genera acaba cobrando más” pone en peligro la igualdad entre ciudadanos, independientemente del lugar en que residan, desvirtuando el principio redistributivo que garantiza la constitución. El responsable de Organización criticó abiertamente la posición del PSOE al considerar que acepta un modelo que, en palabras de Toledo, “rompe la solidaridad entre territorios” y se aparta de los criterios básicos de la formación socialista.

Según apuntó Coalición Canaria en su comunicación y recogió la prensa, al debate sobre financiación se añadieron deliberaciones sobre la importancia de la “unidad del nacionalismo”. El partido instó a las fuerzas nacionalistas canarias a cerrar filas para salvaguardar los recursos y derechos del archipiélago, ante decisiones estatales que, a juicio de la formación, podrían influir negativamente en la financiación de futuros ejercicios.

Respecto al proceso de aprobación de la nueva fórmula financiera, Toledo precisó que el modelo presentado debe pasar aún por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que según informó el medio CC, tiene previsto reunirse el 14 de enero. Posteriormente, la propuesta deberá superar el filtro del Consejo de Ministros, antes de enfrentarse al debate y posible aprobación en el Congreso de los Diputados y el Senado. Todo este itinerario institucional —resaltó el secretario nacional de Organización— resta inmediatez a lo que se ha presentado inicialmente como un gran cambio, matizando que “da la sensación de que estamos ante un anuncio con muchos titulares y poco recorrido”.

En el ámbito internacional, durante el encuentro de la dirección nacionalista, se abordó la situación de la comunidad canaria en Venezuela, donde según datos de CC, residen actualmente cerca de 70.000 isleños y descendientes. Coalición Canaria transmitió su inquietud por el contexto que atraviesan tanto el país sudamericano como la comunidad emigrante. La organización pidió que se mantengan los esfuerzos necesarios para la continuidad de los programas de apoyo gestionados por el Gobierno de Canarias, valorando que estos resultan “fundamentales” para atender a personas mayores y a familias necesitadas.

El Consejo Político Nacional de CC, conforme a la información oficial difundida por el partido, también revisó la agenda de trabajo para los próximos meses. Dentro de las próximas actividades figura una reunión prevista en Gran Canaria para expertos en migraciones, dirigida a analizar el fenómeno desde una perspectiva estructural y no solo en clave de emergencia puntual. Según lo anunciado, este encuentro busca superar las respuestas inmediatas y promover una reflexión sobre los retos migratorios a largo plazo que enfrenta el archipiélago.