Espana agencias

Muere el exdiputado, exsenador y fundador del PSC Josep Maria Triginer a los 82 años

Guardar

Barcelona, 9 ene (EFE).- Josep Maria Triginer, exdiputado en el Congreso, exsenador y uno de los fundadores del PSC, ha fallecido este viernes a los 82 años.

"Nos ha dejado el compañero, referente y fundador del PSC Josep Maria Triginer, que dedicó su vida al compromiso político y democrático. Su legado perdurará. Acompañamos a la familia y a sus amistades en el sentimiento", ha escrito el PSC en la red social X.

También el presidente catalán, Salvador Illa, ha expresado sus condolencias desde X: "Lamento mucho la muerte del compañero Josep Maria Triginer, fundador del PSC, conseller del Govern de Tarradellas y un referente del socialismo catalán".

"Su compromiso con la democracia, la justicia social y Cataluña siempre serán un referente para nosotros. Mis sentidas condolencias a su familia y amistades", ha añadido.

Nacido en Agramunt (Lleida) el 11 de junio de 1943, Triginer entró en contacto con las Juventudes Socialistas en 1962 y participó activamente en la renovación del PSOE a partir del año 1968.

Fue secretario de la Federación Socialista de Cataluña y en las elecciones de junio de 1977 fue elegido diputado en el Congreso.

En diciembre de 1977 fue nombrado consejero político -sin cartera- del gobierno preautonómico de la Generalitat liderado por Josep Tarradellas y se convirtió en uno de los firmantes de los Pactos de la Moncloa.

Al fusionarse la Federación Socialista de Cataluña con el nuevo Partido Socialista de Cataluña en julio de 1978, Triginer pasó a ser secretario de Organización de esta nueva formación.

Considerado dirigente de la línea catalanista del partido, en las elecciones de marzo de 1979 fue reelegido diputado en el Congreso, escaño que revalidó en 1982 y en 1986, hasta que en 1989 pasó a ser senador. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Matan a tiros a un hombre en Getafe (Madrid)

Infobae

Olympiacos cede a Kostas Antetokounmpo al Aris Salónica

Infobae

Mucho viento y muchos kilómetros con motos de más de 50 años en Pingüinos 2026

Infobae

Isidre Esteve y Txema Villalobos se retiran al sufrir un accidente en la sexta etapa

Infobae

Francia anuncia ayuda de 300 millones para calmar a agricultores tras acuerdo UE-Mercosur

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez habla por teléfono

Pedro Sánchez habla por teléfono con Delcy Rodríguez y Edmundo González: “España respalda una transición liderada por los venezolanos”

Albares habla con Marco Rubio tras la excarcelación de los presos españoles en Venezuela: “Además de un día de felicidad, también es un día de esperanza”

Aterrizan en Madrid los cinco españoles encarcelados en Venezuela: “Hoy es un día feliz”

La Unión Europea da luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar las salvaguardas agrícolas

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Pedro Sánchez reacciona al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur con una indirecta a Trump: “No todo son aranceles, amenazas y malas noticias”

Números ganadores del Super Once del 9 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España