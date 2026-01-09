Muere el exdiputado, exsenador y fundador del PSC Josep Maria Triginer a los 82 años

Barcelona, 9 ene (EFE).- Josep Maria Triginer, exdiputado en el Congreso, exsenador y uno de los fundadores del PSC, ha fallecido este viernes a los 82 años.

"Nos ha dejado el compañero, referente y fundador del PSC Josep Maria Triginer, que dedicó su vida al compromiso político y democrático. Su legado perdurará. Acompañamos a la familia y a sus amistades en el sentimiento", ha escrito el PSC en la red social X.

También el presidente catalán, Salvador Illa, ha expresado sus condolencias desde X: "Lamento mucho la muerte del compañero Josep Maria Triginer, fundador del PSC, conseller del Govern de Tarradellas y un referente del socialismo catalán".

"Su compromiso con la democracia, la justicia social y Cataluña siempre serán un referente para nosotros. Mis sentidas condolencias a su familia y amistades", ha añadido.

Nacido en Agramunt (Lleida) el 11 de junio de 1943, Triginer entró en contacto con las Juventudes Socialistas en 1962 y participó activamente en la renovación del PSOE a partir del año 1968.

Fue secretario de la Federación Socialista de Cataluña y en las elecciones de junio de 1977 fue elegido diputado en el Congreso.

En diciembre de 1977 fue nombrado consejero político -sin cartera- del gobierno preautonómico de la Generalitat liderado por Josep Tarradellas y se convirtió en uno de los firmantes de los Pactos de la Moncloa.

Al fusionarse la Federación Socialista de Cataluña con el nuevo Partido Socialista de Cataluña en julio de 1978, Triginer pasó a ser secretario de Organización de esta nueva formación.

Considerado dirigente de la línea catalanista del partido, en las elecciones de marzo de 1979 fue reelegido diputado en el Congreso, escaño que revalidó en 1982 y en 1986, hasta que en 1989 pasó a ser senador. EFE