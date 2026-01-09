Marta García ante un nuevo reto para poner guinda a la ruta

Fernando Pérez Soto

León, 9 ene (EFE).- La atleta española de moda, Marta García, que cerró el año repitiendo el doblete en la San Silvestre de su tierra natal, León y en la prestigiosa y exigente Vallecana en Madrid, se ha marcado como último reto en esta mini temporada de pruebas en ruta batir el registro nacional de 10 kilómetros en la carrera que se disputa el próximo domingo en Valencia.

García, que había diseñado con su entrenador alemán Thomas Dreissigacker esta breve incursión en una distancia nueva para ella con una nueva concentración en altura en Sudáfrica, sigue mostrando su voracidad para asaltar registros nacionales, desde los 3.000, pasando por su prueba fetiche los 5.000 y ahora quiere también -aunque no lo explicite públicamente- la plusmarca en los 10.000 en ruta que ostenta Carla Gallardo desde el pasado mes de mayo con 31:11.

"Me veo bien, motivada para intentar hacer mi mejor carrera posible en esta prueba que es nueva para mi, pero quiero ver si puedo ser también rápida y competitiva en ella después de que, aunque la Vallecana tiene la misma distancia, no se parecen en nada por el trazado, por lo que el objetivo es lograr el mejor rendimiento posible y, si es así, puedo estar en un gran registro", apuntó en entrevista con EFE.

La atleta de OAC Europe que reside en la actualidad en tierras castellonenses aprovechó la bonanza climatológica y también la más que favorable adaptación a lo que le esperará el domingo en la capital levantina para dar el último retoque a su preparación en las pistas de La Alcora, sin tan siquiera disfrutar de un mínimo descanso después del doble éxito en León y Madrid.

"Estas dos victorias me han dado, si cabe, más confianza y quiero rematarlo con una buena carrera en Valencia, independientemente de la marca que consiga", comenta la corredora criada deportivamente en Palencia y que tendrá, como principales rivales, al margen de la representación africana, a la escocesa Eilish McColgan que intentará recuperar el registro europeo.

Por ello espera una "carrera rápida y seguro que muy exigente por la participación", sin que tenga definida de antemano la estrategia a seguir porque, afirma, "no suelo darle muchas vueltas en los días previos a lo que voy a hacer en la carrera para evitar un desgaste innecesario; si acaso, poco antes de afrontar la prueba", desvela.

Marta García cerrará este arranque de año 2026 con la prueba valenciana antes de enfocar la siguiente etapa de la temporada centrada en la pista cubierta, aunque sin marcarse, al menos de momento, cuál puede ser el objetivo concreto que, necesariamente, debería ir ligado a su presencia -si logra la mínima exigida- en el mundial bajo techo que se disputará en Torum (Polonia) a finales del mes de marzo.EFE

