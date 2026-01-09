Espana agencias

La subida salarial media en convenio fue del 3,53 % en 2025, por encima de la inflación

Madrid, 9 ene (EFECOM).- La subida salarial media pactada en los convenios colectivos con efectos económicos en 2025 fue del 3,53 %, con lo que se sitúa por encima tanto de la inflación media del año (2,7 %) como de la tasa de diciembre (2,9 %).

También está por encima del incremento salarial de 2024, en el que la subida media pactada fue del 3,32 %, de acuerdo con la estadística actualizada este viernes por el Ministerio de Trabajo.

El alza salarial media pactada en convenio ha estado por encima del 3 % durante todo 2025, en línea con la recomendación para este ejercicio del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) firmado por patronal y sindicatos para el trienio 2023-2025. EFECOM

