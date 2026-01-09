Espana agencias

El Industrias Santa Coloma inicia una nueva etapa con el cambio de propiedad

Barcelona, 9 ene (EFE).- El presidente y fundador de Industrias Santa Coloma, Vicenç García, dejará la dirección del club el próximo 30 de junio, poniendo fin a una etapa histórica al frente de la entidad, con más de 50 años de historia, vinculada a la ciudad de Santa Coloma de Gramenet y referente del fútbol sala español.

García ha comunicado su decisión de dar un paso al lado con el objetivo de facilitar una transición ordenada hacia una nueva etapa, que contará con un nuevo proyecto liderado por el grupo empresarial Everest, bajo la presidencia de su máximo responsable, Julio Gómez.

El principal objetivo de este relevo es fortalecer el club y garantizar su crecimiento futuro. A partir del 1 de julio, el grupo Everest, hasta ahora patrocinador del Industrias Santa Coloma, asumirá la gestión integral de la entidad.

"Dejo el club en buenas manos, a una persona joven con un proyecto sólido, las ideas muy claras, muchas ganas de trabajar y comprometido con la estabilidad y el crecimiento que necesita este club", ha asegurado Vicenç García, quien ostentará la presidencia de honor de la entidad una vez finalice la temporada. EFE

