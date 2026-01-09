Espana agencias

El argentino Guidolin debuta como técnico del Benidorm ante el San Roque

Benidorm (Alicante), 9 ene (EFE).- El Servigroup Benidorm abre este sábado la segunda vuelta de la Superliga Masculina con un partido clave por la permanencia ante el Bus Leader San Roque (17:00 horas, Palau d’Esports l’Illa), en el debut del argentino Matías Guidolin como entrenador del conjunto benidormense.

El técnico inicia una nueva etapa al frente del equipo, con Iván Navarro como segundo entrenador, tras el parón navideño y con el objetivo de arrancar la segunda mitad del campeonato con un triunfo que le permita abrir una brecha de cuatro puntos sobre el conjunto canario, penúltimo clasificado.

Guidolin destacó en la previa la importancia del encuentro y la actitud del vestuario, al asegurar que el equipo llega “con muchas expectativas y entusiasmo” y con buena predisposición para aplicar los conceptos trabajados desde su llegada.

El club confía de nuevo en el apoyo de la afición para convertir el Palau d’Esports l’Illa en un factor decisivo en un partido de máxima tensión competitiva ante el equipo canario, entrenado por Fran Carballo.

