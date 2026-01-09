Ecologistas llevan a los tribunales el proyecto 'Stelarium Ávila Center' previsto en una zona "protegida" de Gredos

El colectivo Ecologistas en Acción interpuso recursos ante la Diputación y la Junta de Castilla y León con el objetivo de detener el proyecto turístico 'Stelarium Ávila Center'. Según detalló el medio, la organización denunció que estas gestiones fueron desestimadas por ambas administraciones, lo que la llevó finalmente a presentar una demanda judicial para defender la integridad de la Sierra de Gredos. De acuerdo con la información publicada, el principal motivo de la acción legal es la falta de una evaluación de impacto ambiental previa a la autorización del complejo, un requisito que, según el colectivo, sí se exige en otros desarrollos de menor dimensión ubicados en áreas protegidas.

Tal como reportó Ecologistas en Acción y recogió el medio, el emplazamiento previsto del complejo turístico corresponde a la finca El Colmenar, en el entorno del Puerto del Pico, una zona catalogada como de uso limitado dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Este tipo de clasificación, explicaron fuentes de la organización, implica uno de los mayores niveles de protección dentro del espacio natural, solo por debajo de las áreas declaradas de reserva. Añadieron que el terreno goza de protección legal a nivel europeo por formar parte de la Red Natura 2000 y estar reconocido como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC).

La entidad ecologista manifestó su oposición al permiso otorgado a la Diputación de Ávila, subrayando que, según sus alegaciones, la decisión constituye un incumplimiento de la legislación ambiental vigente y una omisión en los deberes de la administración responsable de la conservación de estos espacios. En palabras de Nuria Blázquez, portavoz de Ecologistas en Acción Ávila recogidas por el medio, “esta decisión supone un grave incumplimiento de la normativa ambiental y una dejación de funciones por parte de la administración encargada de proteger estos espacios”.

El proyecto turístico, denominado 'Stelarium Ávila Center', prevé su financiación con fondos Next Generation de la Unión Europea, lo que incrementa la polémica dada su localización en un espacio protegido. Jaime Doreste, abogado especializado en derecho ambiental y urbanístico que lidera la demanda, indicó que resulta especialmente preocupante que ayudas europeas para la recuperación económica posibiliten iniciativas que, en su opinión, amenazan enclaves amparados por la normativa ambiental de la Unión Europea. “Es especialmente preocupante que se pretendan usar fondos europeos Next Generation para financiar proyectos que ponen en peligro espacios protegidos por la Unión Europea”, declaró Doreste según la información divulgada.

El colectivo informó que ha intentado detener el complejo turístico utilizando mecanismos legales disponibles, incluyendo la presentación de alegaciones y recursos, sin hallar otra salida más que la vía judicial tras la reiterada negativa administrativa. De acuerdo con Ecologistas en Acción, la falta del procedimiento de evaluación de impacto ambiental supone no solo una vulneración de la ley, sino también un precedente que podría afectar a futuros desarrollos en el parque y otros espacios de protección europea.

En su siguiente estrategia, Ecologistas en Acción recurre a la justicia con la esperanza de obtener una resolución que frene la ejecución del 'Stelarium Ávila Center'. El colectivo hizo además un llamamiento a la ciudadanía para que actúe en defensa del patrimonio natural, según reportó el medio, remarcando la importancia de exigir a los responsables públicos el estricto cumplimiento de la normativa de conservación. Insistieron además en que la Sierra de Gredos no debe urbanizarse ni ponerse a la venta, sino quedar bajo tutela para futuras generaciones.

Esta controversia ha generado un debate sobre el papel de los fondos europeos en proyectos que pueden impactar entornos de alta sensibilidad ecológica, así como sobre la robustez de los mecanismos legales y administrativos encargados de salvaguardar los espacios naturales. La demanda de Ecologistas en Acción arroja interrogantes sobre los criterios que aplica la administración a la hora de autorizar intervenciones en enclaves de especial protección dentro de la Red Natura 2000 y pone de manifiesto la relevancia de los recursos judiciales en la defensa ambiental, según consignó el medio.