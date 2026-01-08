Torres descarta opinar sobre la petición de que Ábalos pide que declare en su juicio: "Que la Justicia actúe"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha descartado este jueves valorar la petición del exministro José Luis Ábalos de que declare como testigo en el juicio que se celebrará en el Tribunal Supremo en contra de este último.

"Yo no voy a entrar en disquisiciones sobre investigaciones judiciales, yo he soportado y he tenido que aguantar una campaña de difamación absolutamente vergonzosa y por tanto que la justicia actúe", ha sostenido en una entrevista en 'Radio Marca Tenerife', recogida por Europa Press.

Ábalos, en concreto, ha solicitado que Torres declare como testigo en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, solicitando igualmente la testifical del ministro Fernando Grande-Marlaska y de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

"Yo siempre he creído en la verdad y en la Justicia, y por eso las cosas al final terminan saliendo a la luz frente a aquellos que buscan la persecución como sea del rival político. Pues les ha salido mal y yo lo lamento por ello", ha apuntado, en alusión a las acusaciones que recibió antes de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil publicase un informe centrado en su figura.

Cabe recordar que, después de que los agentes aportasen al juez del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional ese documento, el ministro compareció para destacar que en el mismo no se reflejaba "ninguna actividad delictiva" durante su etapa como presidente de Canarias, asegurando haber "sufrido un ataque difamatorio".