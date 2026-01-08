Sumar dice que Trump "avanza por la izquierda" a la ministra de Vivienda y pide su relevo

Madrid, 8 ene (EFECOM).- El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha dicho este jueves que el presidente estadounidense Donald Trump "avanza por la izquierda" a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, con su plan de prohibir que los grandes inversores compren viviendas unifamiliares, y ha pedido su relevo.

"El PSOE debe reaccionar, necesitamos una nueva ministra que impulse políticas valientes y urgentes", ha dicho a EFE el diputado de Compromís, tras recordar que el pasado noviembre el PP, Vox y Junts, con la abstención del PSOE, rechazaron en el pleno su proposición de ley para prohibir que las empresas compren casas, una medida similar a la anunciada por Trump.

Éste dijo ayer en las redes sociales que quiere prohibir que grandes inversores institucionales compren más viviendas unifamiliares y que llevará esta medida al Foro Económico Mundial de Davos de finales de este mes.

"'People live in homes, not corporations' era el principio inspirador de nuestra propuesta, que buscaba tanto terminar con la especulación de empresas, fondos buitre y sociedades, como la acumulación extrema de propiedades en unas pocas manos mientras la mayoría no puede hacer frente a un alquiler", ha señalado el portavoz de Sumar. EFE