PP cita de nuevo a Ábalos el 28 de enero ante el Senado tras el rechazo del Supremo a su comparecencia

El Partido Popular ha solicitado formalmente habilitar el mes de enero para realizar interrogatorios en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', requiriendo que José Luis Ábalos comparezca el 28 de enero y proponiendo también la citación de Belén Gualda, presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para el 19 de enero. Según informó Europa Press, la petición se formalizó tras la negativa del Tribunal Supremo a autorizar la presencia de Ábalos este jueves, alegando falta de tiempo para la audiencia previa de las partes involucradas en el sumario. Con esta nueva iniciativa, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo busca asegurar la participación de testigos clave en el desarrollo de la investigación parlamentaria.

De acuerdo con la información consignada por Europa Press, el documento remitido por el Partido Popular al presidente del Senado, Pedro Rollán, expone la intención de la bancada de utilizar su mayoría absoluta para reactivar la comparecencia de Ábalos, exministro socialista de Transportes y actualmente en prisión provisional desde el 27 de diciembre. Este paso se produce tras la resolución del Tribunal Supremo que descartó la citación original señalada para el 28 de diciembre, argumentando la premura de la solicitud. El magistrado instructor, Leopoldo Puente, señaló a la Cámara Alta que sería posible reconsiderar la comparecencia si el Senado remite la petición "con tiempo suficiente para que resulte imprescindible la audiencia previa de las partes", según el fallo citado por Europa Press.

La iniciativa del Partido Popular contempla dos comparecencias ante la comisión de investigación del Senado: la de José Luis Ábalos, programada para el 28 de enero, y la de Belén Gualda el 19 de enero. La primera, corresponde a la declaración del exministro socialista, cuya implicación en el 'caso Koldo' constituye uno de los ejes principales de la investigación parlamentaria que explora supuestas irregularidades. La segunda afecta a la máxima responsable de SEPI, empresa pública que también aparece vinculada en diversos apartados de la investigación, de acuerdo con el escrito al que accedió Europa Press.

En el rechazo del Supremo, según publicó Europa Press, se argumentó que la petición para la comparecencia de Ábalos registrada por el Partido Popular no cumplía los plazos adecuados en función de la "singular premura de la solicitud referida". El tribunal mencionó que antes de autorizar la presencia de cualquier compareciente es preciso escuchar a todas las partes personadas dentro del sumario, con los tiempos procesales estipulados para la correcta valoración judicial. En ese sentido, el magistrado instructor Leopoldo Puente recordó la posibilidad de solicitar una nueva comparecencia, siempre que se respete el tiempo necesario para la audiencia previa.

El procedimiento empleado por el Partido Popular, según detalló Europa Press, utiliza su control mayoritario en la Cámara Alta para impulsar la actividad investigadora del Senado sobre el 'caso Koldo'. La causa judicial acumula varias semanas de desarrollo, centrándose en la presunta implicación de diversos responsables políticos y funcionarios públicos en posibles irregularidades administrativas. La citación de Belén Gualda, responsable actual de SEPI, añade un componente relevante al proceso de investigación, dada la posible conexión de la compañía pública con los hechos objeto de examen, según recoge la documentación parlamentaria adjunta.

El 'caso Koldo', motivo de la comisión de investigación en el Senado, se centra en la actuación de distintos funcionarios y exautoridades, con especial atención al rol desempeñado por Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos. Según Europa Press, la investigación trata de aclarar la naturaleza y el alcance de las relaciones entre los distintos actores implicados y la gestión de contratos públicos durante la pandemia de COVID-19 y períodos posteriores.

Como parte del desarrollo parlamentario, el Partido Popular remitió este jueves su escrito al presidente del Senado para dejar constancia formal tanto de la solicitud de comparecencias como de la petición de habilitar el mes de enero para las sesiones necesarias. Según indicó Europa Press, la Cámara Alta tendrá que considerar la viabilidad del calendario propuesto y cumplir con las garantías procesales que exige el Tribunal Supremo, manteniéndose a la espera de eventuales pronunciamientos por parte de los órganos judiciales y administrativos.

La comparecencia de Ábalos se considera de interés para esclarecer los hechos investigados y ofrecer a la comisión parlamentaria la versión directa del exministro sobre los asuntos en cuestión. Por su parte, la citación de Gualda se relaciona con la necesidad de clarificar el papel institucional de la SEPI en el marco de las investigaciones abiertas. El proceso de citación y las sesiones previstas para enero forman parte de una estrategia de fiscalización parlamentaria con la que la oposición busca aumentar la transparencia y la rendición de cuentas sobre la gestión pública en los periodos investigados.

Europa Press señala que, mientras avanza la investigación judicial, el Senado trata de mantener la coordinación de las distintas comparecencias con los tiempos fijados por la Justicia y el respeto a los derechos procesales de los implicados. Las resoluciones que pudieran surgir a partir de nuevas solicitudes de comparecencia o ampliación de la agenda parlamentaria dependerán tanto de la autoridad de la comisión del Senado como de las resoluciones judiciales correspondientes.