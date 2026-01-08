La presidenta de Navarra recupera al senador Javier Remírez como vicepresidente

Pamplona, 8 ene (EFE).- La presidenta de Navarra, María Chivite, ha recuperado al senador socialista Javier Remírez como vicepresidente primero del Gobierno foral, cargo que ya desempeñó en su primera etapa al frente del Ejecutivo entre 2019 y 2023.

Además de vicepresidente, Remírez será consejero de Presidencia, Igualdad. Dejará este mismo jueves su acta como senador al no ser compatible con el actual nombramiento aunque todavía se desconoce quién le sustituirá en la Cámara alta.

Chivite ha confiado en Remírez también como portavoz del Ejecutivo, un cargo que ya desempeñó durante parte de la anterior legislatura hasta ser sustituido por la hoy ministra y portavoz del Gobierno central, Elma Saiz, y entonces consejera de Economía y Hacienda.

"Con su vuelta quiero recuperar una manera de trabajar y de comunicar, más didáctica y firme en el mensaje político. Necesitamos a quienes llamen a las osas por su nombre", ha dicho Chivite.

Mientras, en sustitución de Amparo López, la presidenta ha elegido a una socialista que también cuenta con experiencia de Gobierno. Inma Jurío será la nueva consejera de Función Pública, Interior y Justicia. Fue Directora General de Justicia e Interior del Gobierno de Navarra (2011-2012) en un Ejecutivo con UPN.

Elegida parlamentaria foral esta legislatura, dejó su escaño en el Parlamento de Navarra para asumir el cargo de secretaria general de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Foral.

De esta manera, Chivite se rodea del núcleo duro del PSN para afrontar los últimos 15 meses de legislatura, que tal y como ella misma ha explicado este jueves en rueda de prensa, su propósito es terminarla como presidenta.

Tanto Remírez como Jurío han estado a su lado desde 2015, la primera vez que Chivite se presentó a presidenta foral.

Chivite ha explicado que las salidas de su vicepresidente primero, Félix Taberna, y su consejera y portavoz, Amparo López, entran dentro de un proceso de remodelación del Ejecutivo.

Taberna fue nombrado asesor de la presidenta María Chivite en agosto de 2019 a propuesta del Partido Socialista de Navarra y tras las elecciones, en agosto de 2023, fue nombrado vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad.

Amparo López fue alcaldesa de Huarte por el Partido Socialista de Navarra (PSN) desde junio hasta agosto de 2019.

Durante la pasada legislatura, desempeñó el cargo de directora general de Interior del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior. En agosto de 2023, fue nombrada consejera de Interior, Función Pública y Justicia, y en octubre de ese año, también portavoz del Gobierno. EFE