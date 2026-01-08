Espana agencias

La logística y el transporte moderarán su crecimiento hasta el 2,4 % en 2026

Madrid, 8 ene (EFECOM).- Los sectores de la logística y el transporte moderarán su crecimiento hasta el 2,4 % este año, 1,3 puntos porcentuales menos que el 3,7 % contemplado en las previsiones realizadas hace un año, debido al impacto de los aranceles en la actividad comercial.

Según un estudio publicado este jueves por Crédito y Caución, las nuevas tarifas arancelarias están provocando una reacción en cadena en todas las etapas de la economía de bienes, lo que repercute en una menor producción y transporte de materias primas.

Las importaciones estadounidenses procedentes de China han disminuido y la demanda mundial de contenedores en 2026 se enfrenta a un futuro "incierto", lo que genera una reducción de los costes de transporte.

En este contexto, la zona euro es uno de los mercados con peores perspectivas de crecimiento, ya que se espera que el sector repunte el 0,9 %, principalmente por la lentitud con la que se está recuperando la producción industrial.

Aunque el sector demostró cierta resistencia en el primer semestre de 2025 por la anticipación de pedidos ante la amenaza de los aranceles, las nuevas tarifas y la creciente competencia china han comenzado a lastrar la producción industrial, el comercio y la inversión, dice el informe. EFECOM

