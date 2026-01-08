El TS insta a Ábalos a elegir nuevo abogado y obliga al anterior a asistir a la vista sobre su continuidad en prisión

Carlos Bautista, quien hasta ahora defendía a José Luis Ábalos, ha comunicado al Tribunal Supremo su salida del caso después de poco más de dos meses de relación profesional, una ruptura motivada por “discrepancias contractuales” que, según el despacho Chabaneix Abogados, “imposibilitan la continuidad de la relación profesional”. Esta decisión, notificada formalmente al exministro socialista durante una visita al centro penitenciario de Soto del Real, donde permanece recluido desde el 27 de noviembre, deja a Ábalos en la obligación de designar en un plazo de cinco días hábiles a un nuevo abogado que asuma su defensa en los expedientes que mantiene ante el Supremo, según consignó Europa Press.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el magistrado encargado del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que se da por consumada la renuncia de Bautista, pero también se ordena al letrado que comparezca en la vista programada para el próximo 15 de enero, en la cual se analizará el recurso presentado contra el ingreso en prisión provisional de Ábalos. El instructor solo eximirá a Bautista de esta comparecencia si el propio acusado renuncia a la celebración de la vista. La convocatoria responde al recurso impulsado por el exministro tras la orden de ingreso en prisión dictada por Leopoldo Puente, magistrado instructor de la causa.

Europa Press detalló que Ábalos cuenta con dos procedimientos abiertos en el Supremo. El primero investiga supuestas irregularidades en la contratación de mascarillas durante la pandemia, y el segundo indaga posibles amaños en la adjudicación de obra pública. En caso de que Ábalos no proponga un nuevo representante legal dentro del plazo señalado, el Tribunal procederá a asignarle uno de oficio, de acuerdo con la resolución judicial.

La salida de Carlos Bautista como defensor ocurre después de que Ábalos ya hubiera cambiado de abogado previamente por “diferencias irreconducibles” con José Aníbal Álvarez. Según documentos presentados por Ábalos ante el tribunal, la relación con Álvarez se había visto afectada por desacuerdos persistentes, lo que llevó al exministro a contratar a Bautista en octubre, apenas dos días antes de declarar de nuevo como investigado por presuntas comisiones cobradas a cambio de adjudicaciones públicas. Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional y conocido por su intervención en casos de relevancia como ‘Faisán’ y el 11-M, asumió la defensa durante la fase crucial del proceso, aunque la colaboración no logró afianzarse.

El propio despacho de Carlos Bautista requirió al Supremo la paralización de los plazos procesales todavía vigentes, con la finalidad de evitar una situación de indefensión para Ábalos tras la dimisión del letrado. Según recoge Europa Press, la renuncia fue comunicada formalmente al tribunal y al propio Ábalos, siguiendo los protocolos legales.

La vista prevista para el 15 de enero revisará el recurso contra la prisión provisional de Ábalos, quien está siendo investigado junto a su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. El magistrado instructor justificó el encarcelamiento por el “riesgo extremo” de fuga de los acusados, dada la cercanía de la fecha fijada para el juicio sobre los presuntos amaños en los contratos públicos relacionados con la adquisición de material sanitario durante la pandemia. Europa Press reportó que esta misma situación afecta a Koldo García, también encarcelado de manera preventiva.

Bautista, miembro del despacho Chabaneix Abogados, comunicó a las partes su decisión de renunciar a la defensa de Ábalos, alegando desavenencias contractuales. La comunicación formal tuvo lugar tanto en sede judicial como mediante visita personal al centro penitenciario donde Ábalos se encuentra recluido. La salida del exfiscal se suma a la lista de cambios en el equipo legal que ha defendido al exministro desde el inicio del proceso judicial, reflejando una constante inestabilidad en la estrategia de defensa.

En este contexto, el Tribunal Supremo reitera la obligación de Ábalos de asegurar su representación legal para las dos causas en las que se investiga su presunta implicación en delitos relacionados con contratos públicos y adjudicaciones durante su etapa como ministro de Transportes. De acuerdo con Europa Press, la continuidad del proceso depende de que el acusado acate los plazos fijados por el tribunal para designar un nuevo letrado o, en su defecto, de la asignación de oficio dispuesta por el órgano judicial.

Las decisiones judiciales en torno al ‘caso Koldo’ y la situación de los distintos investigados continúan bajo la supervisión de la magistratura, que avanza en la instrucción de un procedimiento marcado tanto por la complejidad de los hechos como por los cambios en la defensa de los acusados, según recoge el medio Europa Press.