El Liceu estrena una "minimalista" producción de 'Tristan und Isolde' con Lise Davidsen

Barcelona, 8 ene (EFE).- El Gran Teatre del Liceu estrena el próximo día 12 una nueva y "minimalista" producción de 'Tristan und Isolde', de Richard Wagner, dirigida por Bárbara Lluch, con la dirección de orquesta de la finlandesa Susanna Mälkki y el debut mundial de la soprano noruega Lise Davidsen en el rol de Isolde.

El director artístico del teatro, Víctor Garcia de Gomar, no ha dudado este jueves en calificar de "momento histórico" para la institución el poder presentar esta nueva versión de un drama sobre el misterio del amor que, a su juicio, es un "océano, un planeta en sí mismo".

Además de resaltar la presencia de Davidsen, que retorna a los escenarios después de un periodo de descanso por maternidad, Garcia de Gomar no se ha olvidado del resto del reparto formado por grandes voces wagnerianas como las del estadounidense Clay Hilley (Tristan), un papel que compartirá con Bryan Register.

También estarán en escena en las siete funciones que se ofrecerán entre el 12 y el 31 de enero Elena Pankatrova (Isolde), Brindley Sherratt (Rey Marke) y Ekaterina Gubanova (Brangäne).

La obra, considerada por muchos como el 'summum' del repertorio operístico, ha levantado una gran expectación, con diferentes medios internacionales acreditados para asistir el próximo lunes a su estreno.

La española Bárbara Lluch, que regresa al coso de la Rambla tras presentar el año pasado 'La sonnambula', no ha escondido hoy en rueda de prensa que afrontó con "vértigo" la propuesta de dirigir un nuevo 'Tristan und Isolde', aunque aceptó "inmediatamente" al tratarse de su ópera "favorita", de un "antes y un después" en la historia de la ópera, aunque nunca antes había sentido "tanto miedo".

"Sin embargo, ha sido un proceso increíblemente sencillo a nivel de comunicación, de compromiso, de tranquilidad, de espacio y de trabajar y crear. Puedo decir que nunca me he sentido tan cómoda y feliz con un equipo, en la sala de ensayo y en el teatro, que es mi casa", ha dicho.

Asimismo, ha indicado que iniciaron la andadura todos asustados y con el primer día de ensayo que era como "una reunión de alcohólicos anónimos, porque enfrentarse a esta ópera da vértigo".

Sin embargo, ha agradecido el haberse "tirado a la piscina y compartirlo con gente de un calibre muy espectacular, en un momento mágico, histórico, emblemático, divertido, apasionante".

Sobre la puesta en escena, ha desvelado que ha buscado "limitar al máximo" el vestuario y la escenografía para que el público pueda "gozar de la interpretación musical y actoral", en un espacio "surrealista, minimalista", porque no puede concebir a Tristan e Isolde en un "ambiente hogareño", con una "música que es inhumana, una catedral, algo no terrestre, aunque los sentimientos sí sean humanos".

"Hemos ido a algo muy simple para que no entorpeciera ni la música ni el texto, la magia de Wagner", se ha reafirmado.

Al hablar con el escenógrafo y el iluminador apostaron, por ello, por espacios "imaginativos, bellos, simples".

Por su parte, Susanna Mälkki se ha mostrado muy honorada de poder dirigir la orquesta en un estreno "tan especial", con una obra que "trata y cuestiona todos los elementos fundamentales de la vida", con Wagner aportando a la partitura "un rango expresivo increíble".

Lise Davidsen ha agradecido al resto del equipo, especialmente a Lluch, que haya podido tener facilidades para conciliar durante los ensayos para dar voz a un personaje que necesita de "mucha preparación", porque es como "hacer una maratón".

Ponerse en la piel de esta mujer, de todas maneras, no le ha resultado difícil, aunque sí ha sido "complejo" para ella acabar de entenderla del todo, especialmente durante el primer acto, porque establece lo que ocurrirá a continuación y "vocalmente todo tiene que estar muy claro".

Para Clay Hilley, que ha representado a Tristan en quince ocasiones, hay que tener una cierta edad para entrar en el personaje, hay que "haber vivido la muerte, haber perdido un amor para saber en qué consiste", además de requerir una preparación de años, porque cualquier "desviación" a la hora de cantarlo -ser demasiado lento o demasiado rápido- "te mata".

Ha bromeado, por ello, que su tarifa incluye no solo las representaciones sino las 48 horas anteriores, porque suponen "nada de socialización, ni nada de alcohol". EFE

(Foto)

