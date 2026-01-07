Zegona paga su préstamo a Vodafone con un dividendo especial y reduce su capital un 69 %

La decisión de eliminar más de 523 millones de títulos preferentes impactará de forma directa en la estructura accionarial de Zegona Communications, propietaria de Vodafone España, conformando un nuevo esquema de capital tras la operación de compra realizada en 2024. Según reportó EFECOM, este proceso se realiza después de que Zegona ejecutó el pago a Vodafone Group del préstamo de 900 millones de euros mediante un dividendo extraordinario total de 1.400 millones de euros, una maniobra financiera que culmina uno de los puntos centrales del acuerdo de adquisición y que además implica un ajuste significativo en el balance de la compañía británica.

Zegona informó a la Bolsa de Londres que la devolución del préstamo tuvo lugar el miércoles, en cumplimiento de las condiciones fijadas en la compra de Vodafone España. El trato original, según detalló el medio EFECOM, estableció el desembolso de 4.100 millones de euros en efectivo junto a 900 millones de euros en títulos convertibles que podían ser reembolsados a su precio de suscripción, mecanismo que Zegona ya ha materializado.

El dividendo extraordinario abonado por la empresa no solo ha servido para saldar la deuda con Vodafone, sino que también incluye el reparto de 500 millones de euros entre el resto de los accionistas, calculado en 1,8632 euros por acción. Este reparto, reportó EFECOM, refuerza los cambios previstos para la jornada siguiente, cuando Zegona procederá a reducir su capital en un 69 por ciento.

La reducción de capital implica que Zegona pasará de contar con 857 millones de acciones a un total de 234,74 millones, lo que supone la cancelación de 523,24 millones de títulos preferentes reembolsables. Estas acciones habían sido incorporadas como parte del acuerdo para la adquisición de Vodafone España y, tras su eliminación, quedará concentrado el capital social únicamente en acciones ordinarias.

Según EFECOM, la empresa comunicará igualmente a la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) la retirada formal de estos títulos, dando cumplimiento con los requisitos regulatorios y dejando como resultado un capital social conformado por 234.742.302 acciones ordinarias de 0,01 libras cada una.

Esta serie de movimientos financieros destaca por su volumen y por el ajuste estructural derivado para Zegona, un grupo fundado en 2015 con la finalidad de enfocarse en inversiones dentro de los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnología en Europa. Dirigida por Eamonn O'Hare y Robert Samuelson, ambos exejecutivos de Virgin Media, Zegona ha consolidado su perfil como actor relevante en el mercado europeo tras la integración de Vodafone España.

La operación de recompra y el dividendo extraordinario se integran como pasos concluyentes de un proceso de adquisición que inició en 2024, consolidando la transferencia definitiva de la filial española de Vodafone al grupo británico liderado por Zegona. Como resultado de estas iniciativas, la estructura patrimonial y el área de control societario de la compañía experimentan una transformación sustancial, ajustando la participación accionarial de antiguos y nuevos inversores, según detalla el informe de EFECOM.